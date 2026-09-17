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[AI시대 청년일자리]⑥AI 훈련 참여자 1년새 3.3배…"일자리 보장해야"

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AI 핵심 요약

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  • 정부는 17일 AI 확산 대응 훈련을 확대했다
  • 올해 1~7월 AI 훈련 참여자는 23만4000명이다
  • 전문가들은 훈련 뒤 양질의 일자리 연계가 중요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 훈련 참여자 23만4000명…전년 동기 3.3배
노동부, AI 엔지니어 양성 규모 2배 확대 추진
"교육·훈련 마치고 갈 수 있는 일자리도 필요"
"산업전환 고용안정 기본계획, 이행 점검해야"

인공지능(AI)과 로봇 등 과학 기술이 발전할수록 사람이 '대체'된다는 공포가 확산되고 있다. 기술은 특히 사람의 생계와 직결된 일자리 분야에서 가장 위협적으로 느껴지는데, 그렇다고 변화를 마냥 거부할 수는 없을 것이다. 뉴스핌은 산업전환과 인공지능 시대 미래 주역인 청년층이 노동시장에 어떤 영향을 받는지, 또 우리 사회는 어떻게 나아가야 할지 <AI시대 청년일자리> 시리즈를 통해 짚어본다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 인공지능(AI) 기술 확산에 따른 일자리 충격이 예상되는 가운데, 정부는 사업장 규제·지원 외에도 직업훈련·교육을 통한 구직자 개인 역량 향상을 지원할 수 있다.

실제로 올해 1월부터 7월까지 AI 훈련을 받은 국민은 23만4000명으로 전년 동기보다 크게 증가한 것으로 나타났다. 전문가들은 교육·훈련 참여자들이 역량 강화에 그치지 않고 실제 일자리를 얻을 수 있어야 한다고 봤다.

17일 고용노동부에 따르면 내일배움카드 등을 통해 AI 훈련을 받은 국민은 올해 1월부터 7월까지 23만4000명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 참여자 수(7만명)의 3.3배 이상 늘어난 수준이다.

K-디지털 기초역량훈련(KDC)·K-디지털 트레이닝(KDT)·사업주 훈련·컨소시엄 훈련·한국폴리텍대학 과정 등 AI 훈련에 참여한 국민 규모는 2024년 7만4000명, 2025년 12만7000명에서 올해 1~7월 23만4000명으로 크게 증가했다.

노동부는 최근 산업전환 시기 고용안정 기본계획을 최초로 수립했다. AI·디지털 전환(AX)과 탄소중립 전환(GX) 등에 따른 산업전환으로 사회경제 전반이 재편되는 가운데, 청년 성장 사다리 단절로 인한 미래 인력 공백 등을 해소한다는 취지에서다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

인재 양성 방안은 노동시장 진입기·활동기·전환기별로 운영되고 있다. 진입기 지원은 주로 교육훈련 과정으로 구성됐는데, 기초 AI 활용역량이 부족한 구직자에게 AI 이해·활용 교육훈련을 지원하고 청년 개발인력 등은 분야별 AI엔지니어로 양성하는 것이 핵심이다.

정부는 K-디지털 기초역량훈련(KDC) 내 AI 기초 교육과정이 차지하는 비율도 지난해 34%에서 올해 51%로 늘렸다.

KDT 과정과 연계되는 성격의 KDC 과정 참여자 수는 지난해 3월부터 올해 7월까지 2만4062명, 산업구조변화대응 특화훈련을 통해 AI 워커 교육을 받은 이들은 올해 4월부터 7월까지 1375명으로 집계됐다.

AI 엔지니어 1만명을 키워내기 위해 마련된 KDT AI캠퍼스 사업의 경우 지난 6월 운영에 돌입해 6041명 참여한 것으로 확인됐다. 노동부는 내년에는 2만명 양성을 목표로 AI 캠퍼스 사업을 확대할 계획으로, 지역의 AI 훈련 활성화를 위해 훈련비와 훈련수당도 올해보다 올렸다.

내년 예산안에 따르면 비수도권 AI캠퍼스 훈련비는 올해 시간당 1만8500원에서 내년 2만4500원으로 상향된다. 수도권의 훈련수당은 월 40만원으로 올해와 동일하지만, 비수도권은 월 60만원에서 월 70만원으로 늘리고 인구감소지역은 월 80만원에서 월 100만원으로 늘릴 예정이다.

중장년의 이직·전직은 폴리텍대학 AI 기초역량 교과 편성, 직무전환 맞춤훈련 등을 제공한다. 노동부에 따르면 기초 이해 과정에는 올해 1월부터 7월까지 2만4111명이, 직무 전환 AX 과정은 올해 2월부터 7월까지 678명이 참여했다.

윤동열 건국대 교수는 AI 시대를 맞이한 청년에게 "AI 역량을 습득할 수 있어야 한다"며 "전공이나 관심 있는 분야에 AI를 어떻게 활용해 성과를 향상시킬 수 있을지 집중적으로 고민하는 노력도 필요하다"고 조언했다.

전문가들은 교육을 마친 이들이 실제로 일자리까지 나아갈 수 있도록 하는 것이 중요하다고 강조했다. 윤 교수는 "단기 일자리나 지원금 중심의 정책이 바뀌어야 한다"고 비판했다. 그는 "(정부 정책은) 청년들이 입직할 수 있는 양질의 일자리를 마련하는 형태까지 가야 한다. 정부가 교육·훈련에 많은 힘을 쓰고 있는데, 교육·훈련을 마친 이들이 갈 일자리가 없으면 안 된다"고 말했다.

노동시장 이중구조 개선이라는 숙제도 AI 시대 양질의 일자리와 무관하지 않다. 윤 교수는 "지금은 대기업 중심 일자리 구조지만, 중소기업도 좋은 일자리를 만들 수 있도록 지원금 형태가 아닌 방식으로 도울 필요가 있다"며 "또 신산업 분야 일자리 확충에도 집중해야 한다"고 덧붙였다.

정흥준 서울과기대 교수는 산업전환 고용안정 기본계획에 대해 "이런 계획의 문제는 항상 이행점검이 약하다는 것"이라며 "모니터링이 제대로 안 되고, 얼마나 이행됐는지 체크하기 어렵다. 이행 점검과 모니터링이 중요하다"고 강조했다.

정 교수는 또 "대부분 예산을 수반하는 사업인데, 정부가 얼마나 책임 있게 예산을 집행하는지도 중요하다"며 "정부 입장에서는 특이한 주제가 생기면 (기존에) 계획한 것을 철회하고 다른 걸 하기도 한다. 이행 점검이 중요한 이유"라고 설명했다.

sheep@newspim.com

※ 본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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