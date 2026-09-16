세종시, 민관 협력 '생명안전망 구축' 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 16일 시민안전포럼을 열고 안전망 구축을 논의했다.
- 시민·전문가 등 70여명이 민관 협업과 물리적 환경을 다뤘다.
- 시는 보건·복지와 연계해 촘촘한 생명안전망을 강화하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민 안전주간을 맞아 민관 협력과 안전한 생활환경 조성을 통한 촘촘한 생명안전망 구축 방안을 논의했다.
16일 시에 따르면 이날 시청 책문화센터에서 시민, 전문가, 공무원, 안전 관련 단체 관계자 등 70여 명이 참석한 가운데 '제2회 시민안전포럼'이 진행됐다.
시가 주최하고 세종연구원이 주관한 이번 포럼은 세종시민 안전주간(9월 14~18일)을 맞아 '모두의 생명을 지키는 안전도시 세종'을 주제로 마련됐다.
이날 포럼에서는 지역사회 안전망 강화를 위한 민관 협업과 청소년 등 위험군의 생명안전을 위한 물리적 환경 조성 방안 등이 논의됐다.
장일식 경찰대학 교수는 '지역사회 생명 안전망 강화를 위한 민관 협업체계 구축'을 주제로 민간과 공공이 유기적으로 연계하는 통합 안전 네트워크 구축 방안을 제시했다.
이진희 국토연구원 연구위원은 '청소년의 생명안전을 지키는 물리적 환경 조성방안'을 주제로 학교 주변과 생활권 내에서 안전한 물리적 공간을 조성하기 위한 과제를 발표했다.
이어진 '세종시민과 함께하는 안전 토론회'에서는 안용준 도시안전 연구센터장이 좌장을 맡아 생명안전 예방과 청소년 등 위험군을 대상으로 한 맞춤형 정책 마련 방안을 논의했다.
또한 보건·복지서비스 전달체계와 안전 분야의 연계를 통해 기존 제도에서 발생할 수 있는 사각지대를 개선하고 위기 상황에 보다 효과적으로 대응하기 위한 방안도 의견을 나눴다.
조상호 시장은 "시민의 안전을 지키는 일은 단순한 재난 대응을 넘어 위기의 순간에 한 사람의 생명을 지키고 어려운 이웃을 함께 살피는 것"이라며 "시민 모두가 체감할 수 있는 촘촘한 생명 안전망을 지켜가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com