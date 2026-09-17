[기자수첩] 김민석의 '큰형님 리더십', 통합과 포용 정치력 절실하다

대표적인 책사형 리더에 더해 '통합 리더십' 시급

이미 161석 제1당·거대 집권 여당 리더의 자리

이기는보다는 정책과 포지티브 정치 보여줘야

그래야 당내 통합·국민 신뢰 얻고 지지율 회복

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 상대가 원했던 건 '내가 왜 섭섭했는지 알아달라'는 것이었다. 가까운 사람과 크게 다퉜을 때 이야기다. 상대가 날카롭게 말을 쏟아낼수록 더 차분하게 논리를 따졌다.

무엇이 사실인지, 무엇이 잘못인지, 어떤 말에 모순이 있는지 하나씩 짚었다. 틀린 말은 없었지만 이상하게도 대화는 풀리기는커녕 더 엉켰다. 상대는 급기야 "왜 자꾸 논리만 따지느냐"고 소리쳤다. 논리로는 이겼을지 몰라도 관계에서는 졌다.

조승진 정치부 기자

◆정치는 이성과 논리보다 마음을 얻는 것이 중요하다

정치도 다르지 않다. 지지자든 반대자든 마음을 먼저 얻지 못하면 아무리 정교한 논리도 소용없다. 심리학자들은 설득의 첫 단계는 이성이 아니라 감성이라고 했다.

이미 마음이 닫힌 상대에게 "이게 결국 좋은 일"이라고 아무리 말해봐야 먹히지 않기 때문이다. 집권 여당인 더불어민주당 김민석 대표의 최근 행보를 보면 이 순서가 거꾸로 가고 있는 건 아닌지 의문이 든다.

김 대표는 취임 이후 '큰형님 리더십'을 내세우며 포용과 외연 확장을 강조했다. 하지만 정작 상대를 품기보다 선을 긋고 달래기보다 맞받는 장면이 반복되고 있다.

추미애 경기도지사가 이재명 대통령을 비판하자 김 대표는 공개적으로 설명을 요구했다. 조국혁신당과의 관계에서는 상처를 가라앉히기보다 원칙을 내세웠다.

한 민주당 의원은 김 대표와 추 지사 모두 자제해야 한다는 의견을 밝혔고 조국혁신당은 김 대표에게 불쾌감을 드러냈다. 결국 어느 쪽의 마음도 얻지 못했다.

정청래 전 대표와의 신경전도 여전하다. 지난달 인천에서 열린 민주당 의원 워크숍에서 김 대표는 정 전 대표를 공개적으로 지목했다. 곧바로 정 전 대표는 거북한 속내를 대놓고 드러냈다. 김 대표의 '수첩 논란'까지 더해지면서 두 사람 감정의 골은 오히려 깊어졌다.

민주당 의원들 사이에서는 김 대표가 정 전 대표를 대하는 방식이 다소 과하다는 반응이다. 이미 8·17 전당대회에서 승리해 당권을 쥔 사람이 굳이 패자를 공개적으로 거론하며 갈등의 불씨를 되살릴 필요가 있느냐는 지적이다.

◆'이미 이긴 사람' 좀 더 여유갖고 포용의 정치력 발휘해야

큰형님은 집안에서 말싸움을 가장 잘하는 사람이 아니라 등을 돌린 사람들을 다시 한자리에 앉히는 사람이어야 한다. 서운함이 쌓인 이들을 달래고 자신의 말이 옳더라도 관계를 위해 한발 물러설 줄 아는 아량도 필요하다.

이재명 대통령 국정지지율과 민주당 당지지율이 함께 흔들리는 지금 집권 여당이 우선해야 할 일은 마음이 떠난 지지층을 다시 끌어모으고 국정 동력을 회복하는 일이다.

김 대표의 말처럼 포용과 외연 확장이 중요한 이유다. 이미 이긴 사람에게 필요한 것은 또 다른 승리를 확인하는 일이 아니라 승자의 여유다. 논리의 언어로 상대를 이기기보다 통합과 포용의 리더십으로 범여권은 물론 국민적 지지와 신뢰를 회복하는 일이 먼저다.

김 대표는 대표적인 책사형 리더다. 여기에 포용과 통합의 리더십까지 갖춘다면 범여권은 물론 국민적 지지를 얻을 수 있다. 김 대표는 이미 161석의 원내 제1당이며 거대 집권 여당의 리더다. 책사형 리더십에 더해 정책과 통합의 정치력이 절실한 시점이다.

아무리 이성적으로 정책과 논리를 설파해도 국민의 마음을 얻지 못하면 성공할 수 없다. 감성에 호소하라는 말이 아니다. 상대를 공격하고 반박하며 이기기보다는 좋은 정책을 내놓고 김 대표의 장점을 강화하는 포지티브 정치를 해야 민심도 얻고 지지율도 회복된다.

집권 여당도 아우르지 못하고 어떻게 국민의 신뢰와 지지를 이끌어낼 수 있는지 김 대표가 냉철하고도 차분하게 생각해봤으면 한다.

chogiza@newspim.com