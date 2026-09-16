조상호 "세종에 뿌리내린 기업 지원·협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장은 16일 SK트리켐을 찾아 간담회를 했다.
- SK트리켐은 산단 확장과 주차장 확보 지원을 요청했다.
- 시는 기업 지원과 협력을 강화하고 소통행정을 이어가겠다고 했다.
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"지역 기업 성장·상생 환경 조성"
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 지역 반도체 소재 기업을 찾아 산업단지 확장과 주차장 등 현장 애로사항을 듣고 지원 방안을 논의했다.
16일 시에 따르면 조 시장은 이날 연동면 명학일반산업단지에 위치한 반도체 소재 전문기업 SK트리켐㈜을 방문해 임직원들과 간담회를 가졌다.
이번 방문은 기업의 근무 현장을 직접 살펴보고 기업이 겪고 있는 애로사항을 청취해 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 SK트리켐은 산업단지 부지 확장과 주차장 등 기업 활동에 필요한 인프라 확보를 위한 지원을 요청하며 사업 확장 계획도 밝혔다. 이 자리에서 조 시장은 기업의 건의사항을 청취한 뒤 세종을 기반으로 성장하고 있는 SK트리켐을 비롯한 지역 기업에 대한 지원과 협력을 강화하겠다고 약속했다.
SK트리켐은 2016년 7월 설립된 반도체용 전구체 제조기업으로 세종 명학일반산업단지에 본사를 두고 있다.
특히 지역 보육원 교육비 지원과 복지관 환경개선사업, 경로당 보수 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다. 시는 2017년과 2021년 두 차례에 걸쳐 투자촉진보조금 등 47억원을 지원하는 등 기업 성장과 고용 창출을 지원하고 있다.
조 시장은 "SK트리켐이 시와 투자 협력을 바탕으로 반도체 소재 분야에서 견실한 성장을 이뤄내 뜻깊게 생각한다"며 "현장 중심의 소통 행정을 강화해 세종에 뿌리를 내린 기업들이 지속적으로 성장하고 지역사회와 상생할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
한편 시는 시정 5기 현장 밀착형 소통 행정의 일환으로 지역 기업을 직접 찾아 애로사항을 듣고 실효성 있는 지원책을 마련하기 위한 기업인 소통간담회를 이어가고 있다.
vincent977@newspim.com