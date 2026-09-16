'금강수목원' 21일 다시 문 연다…세종시·충남도 공동운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 충남도가 16일 금강수목원 재개장 협약을 맺었다.
- 21일부터 산책로 등 야외공간을 주민에 무료 개방했다.
- 내년 1월께 전면 개방하고 국유화도 건의하기로 했다.
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운영비 공동 부담·운영 수입 10% 세종시 배분
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 금남면에 위치한 금강수목원이 폐쇄 1년여 만에 주민들에게 다시 문을 연다. 우선 추석을 앞두고 산책로 등 야외 공간을 무료 개방하고 내년 초까지 숙박시설과 산림박물관 등 시설이 단계적으로 개방될 계획이다.
세종시와 충청남도는 16일 금강수목원 산림박물관 잔디광장에서 '금강수목원 등 재개장 및 공동운영'을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 운영이 중단된 금강수목원과 금강자연휴양림 등의 재개장과 공동운영을 위해 양 기관이 협의한 결과다.
금강수목원 등이 포함된 충남산림자원연구소는 충남도가 소유하고 있지만 실제 소재지는 세종시다. 충남도가 지난해 7월 연구소의 청양 이전과 매각을 결정하면서 같은 해 6월 말 시설 운영이 중단됐다.
연구소 부지에는 금강자연휴양림과 금강수목원 등이 포함돼 있어 폐쇄 이후 지역 주민들의 여가·휴식 공간을 확보하고 자연환경을 보존해야 한다는 요구가 이어졌다.
양 시도는 이번 협약을 통해 금강수목원 등의 운영인력과 운영비·시설비, 재개장에 필요한 행정절차 등을 분담하고 시설 운영 정상화에 협력하기로 했다.
우선 오는 21일부터 황토 메타길과 산책로 등 금강수목원 야외 공간을 지역 주민들에게 무료로 임시 개방한다. 숙박시설과 열대온실, 산림박물관 등 실내·주요 시설은 종합점검과 리모델링을 거쳐 단계적으로 문을 열 예정이다. 금강수목원 등의 전체 시설 개방은 내년 1월께 가능할 것으로 전망된다.
운영비는 양 시도가 공동 부담한다. 기반시설 정비와 시설 개선 등에 필요한 비용은 시설 관리주체인 충남도가 부담한다. 공동운영 과정에서 발생하는 운영수입 가운데 10%는 세종시에 배분하기로 했다.
양 시도는 장기적으로 금강수목원과 금강자연휴양림을 국민 누구나 이용할 수 있는 공공자산으로 활용하기 위해 정부에 국유화를 적극 건의할 방침이다.
박수현 충남지사는 "금강수목원은 도유지나 재산증식용 부동산이 아니라 충남과 세종, 나아가 온 국민이 함께 누려야 할 소중한 공공자산"이라며 "충남과 세종이 함께 지킨 모두의 숲을 우리 아이들의 아이들까지 누리는 백년의 숲으로 가꿔 나가겠다"고 밝혔다.
조상호 세종시장은 "금강수목원은 살아있는 산림교육의 장이자 지역민이 사계절 내내 몸과 마음을 쉬어갈 수 있는 휴양 공간"이라며 "내년 상반기 완전 개방을 위한 행정절차를 조속히 이행하고 그 가치를 국민 모두가 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com