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[AG개막 D-2] 야구 5연패·축구 4연패…韓 대표팀 기대되는 AG 기록들

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  • 한국 남자축구가 15일 카타르를 4-1로 꺾고 4연패를 노렸다
  • 한국 야구대표팀이 대만을 견제하며 아시안게임 5연패에 도전했다
  • 김우민·김제덕 등 다관왕 도전과 이윤철의 7연속 출전이 주목됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임에서 야구 대표팀이 5연패, 남자 축구대표팀이 4연패에 도전한다.

◆'이민성 호', 역대급 조 편성으로 4연패 노린다

[서울=뉴스핌] 엄지성(가운데)이 15일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전 카타르와의 경기에서 해트트릭을 기록하며 4-1 승리를 이끌었다. [사진=KFA SNS 캡쳐] 2026.09.15 football1229@newspim.com

지난 15일 조별리그에서 카타르 상대 4-1로 기분 좋은 승리를 거둔 축구대표팀은 이번 대회에서 4연패를 노린다. 한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에서 우승하며 대회 사상 첫 3연패를 기록했다.

이번 대회에서도 우승하면 전대미문의 4연패를 기록하게 된다. 이전까지 대만(1954 마닐라, 1958 도쿄), 버마(1966 방콕, 1970 방콕), 이란(1998 방콕, 2002 부산)이 2연패를 달성했다.

앞서 이라크가 기권하면서 남자 축구 종목은 15개 팀만 출전한다. 한국과 카타르, 사우디아라비아가 속한 D조는 유일하게 3개 팀이 경쟁한다. 다른 조보다 조별리그를 한 경기를 덜 치러 체력 부담은 적다. 특히 한국은 오는 22일 2차전인 사우디아라비아와 경기를 치르는 만큼 장점이 확실하다.

한국은 아시안게임 축구에서 사우디아라비아와 세 번째 만나게 된다. 앞서 1986 서울 대회 결승전서 3-0 승리에 이어 2014 인천 대회 조별리그에서 1-0으로 승리하며 상대 전적에서는 2승으로 앞선다.

하지만 사우디아라비아는 중동의 강호로, 지난해 이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀과 만나 4-0, 2-0으로 한국에 압도적인 승리를 가져간 바 있다. 다행히 이번 대회에는 양현준, 엄지성 같은 유럽파도 출전하는 만큼 다른 결과를 만들 수 있다.

경기를 치르지 않고도 8강 진출을 알 수 있다. 카타르와 사우디아라비아는 오는 18일 조별리그 경기를 치른다. 이 경기에서 카타르가 사우디아라비아에 패하거나 무승부를 거둘 경우, 한국은 사우디아라비아와 조별리그 경기에 상관 없이 8강 진출을 확정하게 된다.

한국은 8강에 진출하게 되면 C조 1위를 차지하고 있는 우즈베키스탄과 만날 가능성이 높다. 우즈베키스탄은 U-23에서 전통적 강호로 꼽히는 국가인 만큼 이 경기가 사실상 한국 우승의 분수령이 될 전망이다. 

◆곽빈·김도영·노시환 KBO 대표 선수 앞세운 류지현 호…'위협' 대만 꺾고 5연패 정조준

[서울=뉴스핌] 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나서는 한국 야구대표팀. [사진=KBO SNS] 2026.09.16 willowdy@newspim.com

아시안게임 6회로 최다 우승 기록을 지닌 한국 야구 대표팀은 이번 대회에서 5연패를 노린다. 한국은 지난 2010 광저우 대회를 시작으로, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우까지 4연패를 달성했다.

이번 대회에서 한국은 대만, 태국, 홍콩과 함께 B조에 들었다. 가장 위협적인 팀은 단연 대만이다. 최근 한국은 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 조별리그와 지난 3월 일본에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그에서 대만에 패했다. 게다가 지난 2018 자카르타·팔렘방과 2023 항저우에서 모두 대만에 지면서 고전한 바 있다.

다행히 에이스 구린루이양(일본 닛폰햄)이 부상으로 대만 대표팀에서 낙마했다. 하지만 한국에 강한 린위민(미국 애리조나 산하 마이너리그 트리플A 구단), KBO리그에서 11승 6패, 평균자책점 3.97을 기록한 왕옌청(한화)이 나서는 만큼 대표팀의 집중력이 필요하다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 지난 15일부터 서울 고척스카이돔에서 담금질을 시작했다. 마운드에서는 직구 최고 구속 시속 160km를 던질 수 있는 곽빈이 나서고, '국민타자' 이승엽을 제치고 최연소 40홈런-100타점-100득점을 기록한 김도영과 4시즌 연속 20홈런을 기록 중인 노시환이 핵심타자 역할을 할 예정이다.

◆최다 金 누가 목에 거나…수영 김우민·양궁 김제덕·펜싱 오상욱

2023년 9월 열린 2022 항저우 아시안게임에서 금메달을 따낸 한국 남자 계영 800m 대표팀. [사진=로이터 뉴스핌]

아시안게임은 많은 종목의 경기가 열리는 만큼 '다관왕'을 노리는 선수들이 많다. 역대 하계 아시안게임 한국 선수 단일대회 최다 금메달은 4개다. 1986 서울 대회 양궁 양창훈 테니스 유진선, 2010 광저우 대회 볼링 류서연(개명 전 황선옥), 2014 인천 대회 볼링 이나영과 2018 자카르타·팔렘방 대회 사이클 나아름을 포함해 5명이 달성한 기록이다.

직전 2022 항저우 대회에서는 수영 김우민과 양궁 임시현이 나란히 3관왕을 차지했다. 김우민은 이번 대회에서도 또 한 번 최다관왕에 도전한다. 이번 대회 자유형 200m, 400m, 800m, 1500m, 계영 400m, 800m까지 6개 부문에 출전한다. 특히 주종목인 자유형 200m, 400m와 황선우, 이호준, 김영범과 함께 출전하는 계영 800m에서 금메달 후보로 꼽힌다.

김우민이 이번 대회에서 금메달을 3개를 따내면 한국 선수 하계 아시안게임 역대 최다 금메달 공동 1위에 오른다. 수영 박태환, 펜싱 남현희·구본길, 승마 서정균, 양궁 양창훈, 볼링 류서연이 기록한 6개가 최다다. 이번 대회에서 구본길의 7번째 금메달을 기대했지만, 펜싱 사브르 남자 국가대표 선발이 불발된 구본길은 은퇴를 선언했다.

김우민 외에도 양궁 리커브 김제덕과 강채영은 각각 남녀 개인전, 단체전과 혼성 단체전에서 3관왕에 도전한다. 수영 황선우, 펜싱 남자 사브르 오상욱, 펜싱 여자 에페 송세라, 근대 5종 전웅태가 이번 대회 다관왕 후보로 나선다.

◆ 7연속 AG 출전 韓 신기록 세우는 해머던지기 이윤철

[서울=뉴스핌] 해머던지기 이윤철이 이번 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하며 대한민국 역사상 첫 7연속 아시안게임 출전 기록을 세우게 된다. [사진=대한체육회] 2026.09.16 willowdy@newspim.com

아시안게임은 국가대표 대항전인 만큼 참가도 값지다. 해머던지기에 나서는 이윤철(44)이 지난 2002 부산 대회부터 7번 연속 아시안게임에 도전한다. 직전 아시안게임 최다 출전은 사격 박병택과 핸드볼 윤경신이 1990 베이징 대회부터 2010 광저우 대회까지 6회 연속 출전이다.

2002년부터 2025년까지 전국체육대회 22회 연속 우승 기록을 보유한 이윤철은 이번 대회에서 개인 첫 아시안게임 메달에 도전한다. 한국은 1956 마닐라 대회에서 故 송교식(1926~2018)이 딴 동메달 이후 해머던지기에서 메달을 수확하지 못하고 있다. 그런만큼 이윤철의 활약이 중요하다.

willowdy@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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