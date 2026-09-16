서울 중구, 회현역 엘리베이터 내년 초 재가동…15년간 묶인 불편 해소

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구가 16일 회현역 1번 출구 엘리베이터 재가동에 나섰다
- 15년간 멈춘 시설을 구 직접 관리 체계로 전환해 불편을 덜기로 했다
- 내년 1~2월 정비를 거쳐 운행 재개를 목표로 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구는 15년째 멈춘 지하철 회현역 1번 출구 연결 엘리베이터 재가동에 나선다고 16일 밝혔다. 구가 직접 관리하는 공공관리 체계로 전환해 주민·관광객의 이동 불편을 해소한다. 내년 초 노후 부품 교체·정비를 거쳐 1~2월 중 운행을 재개할 계획이다.
해당 엘리베이터는 회현역 1번 출구 인근 지하와 지상을 연결한다. 2010년 설치후 기부채납돼 서울시와 중구가 공동소유하고, 민간이 관리를 맡았다. 하지만 이듬해 유지·관리 비용 부담 등의 문제로 운행이 중단됐다. 이후 재가동 방안을 모색했지만 법적·제도적 문제로 멈춘 엘리베이터를 다시 움직이기는 쉽지 않았다.
불편은 고스란히 주민과 방문객 몫이었다. 회현역 1·2번 출구에는 에스컬레이터 등 이동편의시설이 없어 주민·관광객이 계단을 이용해야 한다. 어르신·장애인 등 보행약자와 짐을 든 관광객의 불편이 컸다. 회현동에는 올해 6월 기준 2278세대, 4042명이 거주하고 있으며 호텔 15곳과 게스트하우스 10곳도 자리하고 있다.
이에 15년 묵은 불편을 해소하기 위해 중구가 나섰다. 주민 불편 해결을 최우선으로 해 적극행정을 펼치며 구가 직접 엘리베이터를 운행하기로 한 것이다.
구는 지난 7월 법률자문을 통해 엘리베이터를 관리·운영할 수 있는 근거를 확인했다. 이어 적극행정 심의를 거치며 시설의 공익성과 주민·관광객의 이용 편의를 고려해 구가 관리에 나설 수 있는 길을 열었다. 마침내 지난 9일 공동소유자인 서울시의 동의까지 얻으며 관리 전환에 필요한 절차를 마무리했다.
구는 본격적인 재가동 준비에 들어간다. 내년도 본예산에 관련 예산을 반영하고, 내년 1월부터 노후 부품 교체와 시설 정비에 착수해 1~2월 중 운행 재개를 목표로 한다. 이후에는 전문적인 시설관리 역량을 갖춘 중구시설관리공단에 운영을 맡겨 안정적으로 관리할 방침이다.
김길성 중구청장은 "주민과 관광객들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 회현역 엘리베이터 운행 재개에 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 오랫동안 어쩔 수 없이 감내해야 했던 주민들의 불편을 꼼꼼히 찾아 적극적으로 해결해 나가겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com