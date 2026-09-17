성동광진교육지원청, 학부모·가족·어르신 평생교육…10개 과정 400명 모집

AI 핵심 요약beta
- 성동광진교육지원청이 17일 '별빛 따라 배움길'을 운영한다고 밝혔다.
- 프로그램은 19일부터 11월 7일까지 10개 과정으로 진행한다.
- 학부모·가족·어르신 400명 대상 무료 체험교육이다.
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지역 8개 기관 연계…찾아가는 치매 예방 교육도 진행
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 산하 성동광진교육지원청은 학부모와 가족·어르신을 대상으로 생활체험형 평생교육 프로그램 '별빛 따라 배움길'을 운영한다고 17일 밝혔다.
프로그램은 오는 19일부터 11월 7일까지 진행된다. 학부모 특강과 가족 체험 프로그램을 비롯해 안전 체험 교육과 고령 학습자를 위한 찾아가는 교육 등 모두 10개 과정에 약 400명이 참여한다.
학부모 특강에서는 자녀 성교육과 진로·적성, 사춘기 이해 등을 다룬다. 가족 체험 과정에는 양말목 공예와 다육 미니 정원 만들기, 보드게임 등이 포함된다. 학부모 대상 심폐소생술 교육도 진행하며 문해교육 학습자를 위한 찾아가는 치매 예방 교육은 성동·광진지역 5개 기관에서 이달 7일부터 운영 중이다.
가족 체험 프로그램은 평일 참여가 어려운 직장인 부모를 고려해 주말에 마련됐다. 부모와 자녀가 한 팀을 이뤄 체험하도록 구성했으며 양말목 공예 2회와 다육 미니 정원 만들기 1회, 보드게임 1회 등 모두 4차례 운영된다. 총 48개 팀 96명이 참여할 예정이다.
지역 평생학습 기관과의 협력도 강화했다. 건국대학교 서울에듀테크소프트랩과 성동생명안전배움터, 성동구·광진구 보건소, 서울온라인학교 등 공공·민간기관 8곳이 사업에 참여해 인적·물적 자원을 지원한다.
프로그램별 신청 일정과 세부 내용은 서울시교육청 에버러닝 홈페이지에서 확인할 수 있다. 수강료는 전액 무료이며 과정별로 선착순 신청을 받는다.
정순미 성동광진교육지원청 교육장은 "이번 평생교육 프로그램 운영을 통해 학부모·가족·어르신의 삶이 더욱 활기차고 풍성해지기를 기대한다"라며 "앞으로도 다양한 평생교육 기관 및 프로그램을 지속해서 발굴·지원하고 후원기관의 선순환적 평생학습망을 실현해 세대를 불문하고 적극적으로 평생교육에 참여하는 문화가 정착되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.
jane94@newspim.com