국민의힘 부산시당, 주요당직 1차 인선 발표…전문가·원내 인사 조직 재편

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 부산시당이 16일 내년 총선 대비 당직 1차 인선을 확정했다.
- 정연욱·곽규택 의원을 전면 배치해 운영과 메시지 대응을 강화했다.
- 청년·여성·법률·약자 분야까지 조직을 재편해 결집을 꾀했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당이 내년 총선을 앞두고 시당 주요 당직 재편에 나섰다. 원내외 인사와 전문가를 폭넓게 포진해 시정 대응력과 조직 결집을 강화하겠다는 구상이다.
국민의힘 부산시당은 16일 2026년도 시당 주요당직자 1차 인선안을 확정해 발표했다.
우선 수석부위원장에 정연욱 국회의원을, 수석대변인에 곽규택 국회의원을 각각 임명했다. 두 의원을 전면에 배치해 시당 운영과 대외 메시지 관리에 힘을 싣겠다는 의도로 읽힌다.
대변인단은 선임대변인에는 김상민을 내정했고 대변인으로는 이준호 부산시의원, 서국보 부산시의원, 최종원 부산시의원, 김병근 전 서구의회 의원, 김소정 변호사, 김승주 전 부산진구약사회 회장, 신솔푸름 경영인증평가원 이사장, 임진규 전 국회의원 보좌관을 각각 배치했다. 부대변인은 추천을 통해 추가 구성한 뒤 추후 합동 임명식을 갖기로 했다.
상설위원회도 새로 짰다. 노동위원장에는 견미령 부산시의원, 여성위원장에는 류도희 부산시의원을 임명해 의회 경험을 가진 인사를 전면에 세웠다.
법률자문위원장에는 민선 8기 부산시 시민소통보좌관을 지낸 원영일 변호사를, 대학생위원장에는 권대원 동아대학교 총학생회 중앙집행위원장을 각각 임명했다. 노동·여성·법률·청년 세대를 아우르는 축을 시당 상설조직 내에 분명히 세운 셈이다.
중앙위원회 산하 위원장 인선도 병행했다. 중앙위원회 부산연합회장은 홍차식 (사)한서미술협회 이사장이 맡는다. 차세대여성위원장에는 안선영 동래구의원, 청년위원장에는 박창현 전 남구의원, 디지털정당위원장에는 최인락 전 시당 대변인실 실장을 임명했다.
장애인위원장에는 김성득 부산장애인총연합회 부회장, 홍보위원장에는 안지훈 전 JC부산지구 회장, 약자와의동행위원장에는 전현숙 부산장애인총연합회 사무처장이 각각 이름을 올렸다. 시당은 이 인선을 통해 청년·디지털·장애인·사회적 약자 분야를 전담하는 조직 라인을 정비했다.
특별위원회는 분야별 전문가와 지방의회 경험자를 고르게 포함했다. 부산여성지방의원협의회 회장은 지난 7월 호선으로 선출된 김효정 부산시의원을 위원장으로 임명하기로 했다.
기독교특별위원장은 황성민 목사가 맡고 실버세대위원장은 김금화 ㈜휴닉스 대표이사가 맡는다. 여성자문위원장에는 이정화 미리내컴 대표, 문화예술특별위원장에는 노인숙 해오름갤러리 관장, 시민소통위원장에는 손연자 전 북구의원이 각각 낙점됐다.
관광·환경·콘텐츠 등 정책 분야별 특별위원장도 확정했다. 관광마이스특별위원장에는 김남진 ㈜투어스텝 대표, 미래환경특별위원장에는 임희정 영어학원장, 컨텐츠산업특별위원장에는 박대진 해운대구의원, 여성행복위원장에는 김현미 전 남구의원이 각각 임명될 예정이다.
이성권 국민의힘 부산시당 위원장은 "이번 인선은 신·구의 조화를 고려하면서 부산시정에 이해도가 높은 전현직 시의원을 적극적으로 등용했다"며 "당과 부산의 발전을 이끌 수 있는 역량을 가진 분들로 구성했고 당직명에 부합하는 활동을 보여주시기를 기대한다"고 말했다.
부산시당은 이번 1차 인선에 따른 임명장 수여식을 오는 18일 오후에 진행할 계획이다.
ndh4000@newspim.com