순천시, 18일 원도심서 세계 음식·문화 체험 '글로컬 페스타'

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 18일 원도심 글로컬 페스타를 개최했다
- 13개국 21개 팀이 푸드존서 음식과 문화를 선보였다
- 체험·공연·상권연계로 원도심 소비를 유도했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시는 오는 18일 시민로와 황금2길 일원에서 '2026 순천 원도심 글로컬 페스타'를 개최한다고 16일 밝혔다.
세계 각국의 음식과 문화 콘텐츠를 선보이는 이번 행사는 13개국 21개 팀이 참여한 글로컬 푸드존을 중심으로 방문객 체류를 늘리고 원도심 상권 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.
문화체험존에서는 사진 인화와 독서 체험·인공지능(AI) 뮤직비디오 제작·아크릴류와 키링 만들기·세계 전통의상 체험을 운영하고 다문화 댄스와 버스킹 공연도 선보인다.
'손시장의 손퀴즈 in 원도심'과 미식여권 투어, 럭키드로우 등 상권 연계 프로그램을 통해 방문객의 행사장 주변 점포 방문과 소비를 유도한다.
전남동부 이민외국인 종합지원센터와 한국부인회 전남지회는 현장 상담 부스를 운영하며 애니메이션 입주기업은 캐릭터와 만화 홍보, 굿즈 판매를 진행한다.
순천시 관계자는 "시민과 관광객이 다양한 국가의 음식과 문화를 즐기며 원도심의 매력을 발견하고 주변 점포 이용으로 이어질 수 있도록 행사를 준비하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com