전북도, 6000억 규모 금융타운 조성…내년 하반기 착공

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 16일 전주시·오라이언과 금융타운 협약을 맺었다.
- 만성동 3만3257㎡에 6000억 투입해 2030년까지 조성한다.
- 도는 펀드 선정·인허가 지원, 내년 하반기 착공을 목표로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역활성화투자펀드·부지확보 등 행정지원
3만3257㎡에 국제금융센터·호텔·컨벤션·소호오피스 조성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 전주시, 오라이언자산운용컨소시엄과 손잡고 전북국제금융센터를 비롯한 금융타운 조성사업의 본격적인 실행에 나선다고 16일 밝혔다.
전북자치도는 이날 도청 회의실에서 이원택 전북자치도지사와 조지훈 전주시장, 김병기 오라이언자산운용 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 '전북국제금융센터 등 금융타운 조성사업' 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 지난 8월 금융타운 조성사업 공모에서 사업시행자로 선정된 오라이언자산운용컨소시엄과 협력체계를 구축하고 사업 실행에 속도를 내기 위해 마련됐다.
컨소시엄에는 오라이언자산운용을 비롯해 KB증권, 대신증권, 키움증권, 트러스톤자산운용, 희림종합건축사사무소 등 금융·자산운용·설계 분야 기업이 참여한다.
협약에 따라 전북자치도는 협약 당사자 간 협력체계를 구축하고 지역활성화투자펀드 선정 이후 출자와 부지 확보 등 사업 전반을 지원한다. 전주시는 금융타운 조성을 위한 행정 지원을 맡는다.
오라이언자산운용은 자산관리회사(AMC)로서 사업 기획과 자금 운용을 총괄하고 KB증권, 대신증권, 키움증권은 재무적 투자자(FI)로 출자와 투자자 모집, 금융주선을 담당한다.
트러스톤자산운용은 금융조달을 지원하며 희림종합건축사사무소는 전략적 투자자(SI)로 마스터플랜 수립과 설계, 건설사업관리(CM) 등을 맡는다.
금융타운 조성사업은 전주시 덕진구 만성동 국민연금공단 인근 약 3만3257㎡ 부지에 총 6000억 원을 투입해 2030년까지 국제금융센터와 호텔·컨벤션, 소호오피스 등을 조성하는 사업이다. 내년 하반기 착공을 목표로 하고 있다.
그동안 사업성 확보 등의 문제로 투자유치에 어려움을 겪었으나 민간 금융·개발 분야 전문기관이 참여하면서 사업 추진 기반을 마련했다.
도는 앞으로 전주시와 협의해 정부 지역활성화투자펀드 사업 선정과 지구단위계획 변경, 건축 인허가 등 관련 행정절차가 신속하게 진행될 수 있도록 지원할 방침이다.
오라이언컨소시엄 관계자는 "참여기관별 최고 수준의 금융·개발 전문성과 역량을 투입해 전북 금융산업의 랜드마크가 될 금융타운을 성공적으로 완공하고 지역 금융생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
이원택 전북자치도지사는 "오랜 기간 도민들이 염원해 온 금융타운 조성이 마침내 실행 단계에 접어들었다"며 "국민연금공단과 시너지 효과를 낼 수 있는 금융인프라를 조속히 완성해 2차 공공기관 이전과 제3금융중심지 지정을 추진하고 도민이 체감하는 지역경제 활성화 효과를 만들어 내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com