'한달 렌트비 409만 원' 전문학 서구청장 관용차...국힘, 계약 의혹 제기

"동일 업체·차종 견적 65만원...실제 계약 409만원"

"계약 과정·산정 등 모든 자료 전면 공개...감사 필요"

"의혹 제기 후 299만 원 환수…당초 환수액과 달라"

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 전문학 대전 서구청장 관용차 임차료를 둘러싼 계약 적정성 논란이 커지고 있다. 한 달 임차료로 400만 원 넘게 지급한 계약에 대해 같은 업체·같은 차종의 별도 견적은 65만 원이었다는 주장이 나오면서다.

문제 제기 직후 서구청이 업체로부터 일부 금액을 환수하기로 한 사실까지 알려지자 국민의힘 서구의원들은 계약 전반에 대한 감사를 요구하고 나섰다.

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 국민의힘 소속 대전 서구의원들이 16일 대전시의회 기자실에서 서구청장 전용차량 임차료와 관련한 의혹을 제기하며 계약 전반에 대한 감사를 촉구하고 있다. 2026.09.16 vincent977@newspim.com

국민의힘 서구의원들은 16일 대전시의회에서 기자회견을 열고 "지난 7월 전문학 서구청장이 이용한 르노 세닉의 한 달 임차료가 409만2000원이었다"며 "같은 업체에 같은 차종을 한 달 임차하는 조건으로 확인한 견적은 65만 원이었다"고 주장했다.

의원들이 제시한 두 금액의 차이는 344만2000원이다. 서구청의 실제 계약금액이 일반 견적의 약 6.3배에 달한다는 것이다.

의원들은 단순히 임차료가 비싸다는 데 그치지 않고 가격 차이가 발생한 구체적인 이유를 따져야 한다고 주장했다. 차량 옵션이나 보험, 운행 조건 등 계약 조건에 차이가 있었다면 이를 입증할 수 있는 산출내역과 근거를 공개해야 한다는 것이다.

특히 업체 선정부터 가격 검토, 최종 결재까지 계약 전 과정에 대한 확인이 필요하다고 강조했다. 김태원 구의원은 "9월 10일 행정자치위원회에서 문제를 제기한 뒤 서구청이 불과 1시간 만에 250만원을 환수하겠다고 보고했다"며 "정상적인 계약이었다면 이처럼 신속하게 환수가 이뤄졌겠느냐"고 의문을 제기했다.

이후 서구청이 업체로부터 환수하기로 한 금액은 299만2000원으로 변경된 것으로 전해졌다. 의원들은 당초 250만원 수준에서 환수 금액이 늘어난 경위도 확인할 필요가 있다고 강조했다.

계약 시점에 대해서도 문제를 제기했다. 의원들은 "차량을 7월 1일부터 이용했지만 계약서 작성일은 7월 29일로 돼 있다"며 "사실상 사후에 계약이 이뤄진 경위와 적정성을 따져야 한다"고 목소리를 높였다.

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 국민의힘 소속 대전 서구의원들이 제시한 서구청장 관용차 임차 계약서와 견적서. 2026.09.16 vincent977@newspim.com

서구청이 차량 임차업체로부터 일부 금액을 돌려받은 것과 관련해서도 "환수는 원상회복일 뿐 계약 과정에 대한 검증을 대신할 수 없다"며 "계약 및 감독 과정의 책임 소재를 밝혀야 한다"고 촉구했다.

새로 체결된 관용차 임차계약의 월 임차료가 185만 원 수준인 것으로 알려진 데 대해서도 적정성 검토가 필요하다고 주장했다. 의원들은 기존 차량과 새 차량의 차종과 옵션, 보험 및 운행 조건 등을 구체적으로 비교해 실제 계약금액이 합리적인 수준인지 추가로 확인하겠다고 밝혔다.

서구청이 관용차 임차업체로부터 돈을 환수한 뒤 계약 문제를 마무리하려는 것 아니냐는 비판도 나왔다. 의원들은 "문제가 드러난 뒤 돈을 돌려받는 것만으로는 충분하지 않다"며 "계약이 이뤄진 과정과 가격 검증 절차를 들여다봐야 한다"고 지적했다.

또한 서구청에 계약서와 견적서, 가격 비교 자료, 업체 선정 경위, 결재 문서 등을 공개할 것을 요구했다. 아울러 관계기관에 조사를 요청하고 의회 차원의 검증에 나서겠다는 입장도 밝혔다.

다만 의원들이 제시한 65만 원 견적이 실제 서구청 계약과 보험·운행거리·차량 옵션 등 모든 조건에서 동일한지는 추가 확인이 필요한 상황이다.

따라서 현재로서는 실제 계약금액이 부당하게 책정됐거나 위법한 계약이었다고 단정하기보다, 양측 금액에 큰 차이가 발생한 경위와 계약 조건을 확인할 필요가 있다는 게 쟁점이다.

의원들은 "65만 원의 견적과 409만2000원의 계약금액 사이에 344만2000원의 차이가 발생한 이유를 구민에게 설명해야 한다"며 "계약 과정에 문제가 있었는지 철저히 확인하고 책임질 부분이 있다면 책임을 물어야 한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com