무협 "AI, 산업구조 재편 단계"…가전·로봇·전력 혁신 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 16일 AI산업 혁신포럼을 열었다.
- AI는 가전·로보틱스·모빌리티 구조를 바꾼다.
- 전력공급과 에너지효율 시장 수요도 늘 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
LG전자·LS일렉트릭 등 AI 확산 따른 산업별 변화·사업기회 공유
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인공지능(AI)이 제품 기능을 고도화하는 단계를 넘어 가전과 로보틱스, 모빌리티, 에너지 등 산업 전반의 사업 구조를 바꾸고 있다는 진단이 나왔다. AI 산업 성장에 따라 전력 공급과 에너지 효율화의 중요성도 커지면서 관련 시장의 수요가 확대될 것으로 전망됐다.
한국무역협회는 16일 서울 코엑스 스타트업브랜치에서 '제1회 KITA 혁신포럼-글로벌 기업이 들려주는 산업별 혁신트렌드'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 수출기업 관계자 150여명이 참석했다.
이번 포럼에서는 AI홈·가전과 로보틱스, 모빌리티, 에너지 인프라·제조혁신, 환경·건설 등 5개 분야의 산업 변화와 기업 대응 전략이 다뤄졌다.
박형곤 딜로이트 파트너는 기조강연에서 AI가 단순한 기술 도입을 넘어 기업의 운영 방식과 산업구조를 재편하는 단계에 진입했다고 진단했다. 향후 기업 경쟁력은 AI를 사업과 생산 현장에 얼마나 빠르게 적용하고 실제 성과로 연결하느냐에 따라 달라질 것으로 내다봤다.
AI홈·가전 분야에서는 개별 제품을 넘어 생활공간 전체를 연결하는 경쟁이 본격화할 것이란 전망이 나왔다. 최호영 LG전자 팀장은 AI가 사용자의 생활 패턴과 공간에 맞춰 서비스를 유기적으로 연결하는 방향으로 발전하면서 경쟁의 중심도 개별 기기에서 생활공간 전반을 아우르는 생태계로 확대되고 있다고 설명했다.
AI 산업 확대가 전력·에너지 시장에 미치는 영향도 논의됐다. 정성훈 LS일렉트릭 매니저는 AI 기반 산업이 성장할수록 안정적인 전력 공급과 에너지 효율화의 중요성이 높아질 것이라며 배전과 전력관리, 스마트에너지 솔루션 등의 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망했다.
장석민 한국무역협회 전무는 "대기업과 스타트업을 중심으로 축적된 혁신 역량과 노하우를 무역업계 전반으로 확산하고자 KITA 혁신포럼을 마련했다"며 "우리 기업이 산업 변화에 선제적으로 대응하고 새로운 사업 기회를 창출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com