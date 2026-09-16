스맥, 美 IMTS 2026 참가…"북미 시장 수주 확대 목표"

AI 핵심 요약beta
- 스맥은 16일 IMTS 2026에 참가해 북미 수주 확대에 나섰다.
- STX2600과 반도체 특화 장비, LAM 자동화 솔루션을 공개했다.
- 북미서 1000만달러 수주 목표로 고객 기반 확대를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
독일 AMB 동시 참가…북미·유럽 고객 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 공작기계 및 정보통신기술(ICT) 전문기업 스맥이 미국 국제제조기술전시회(IMTS 2026)에 참가해 북미 시장에서 1000만달러(약 136억 5600만원) 규모의 수주를 목표로 영업 확대에 나섰다.
16일 스맥은 미국 시카고 맥코믹 플레이스에서 열린 'IMTS 2026(International Manufacturing Technology Show)'에 참가해 첨단 가공장비와 자동화 솔루션을 선보였다고 밝혔다.
스맥은 지난 2024년 전시회보다 부스 규모를 확대하고 고성능 가공장비 'STX2600'을 비롯해 반도체 공정용 'PL 800GB'와 'SL 1000GB'를 주요 제품으로 출품했다.
반도체 특화 장비에는 자체 로봇 자동화 솔루션인 LAM(Load Assistant Machine)을 연계해 정밀가공과 자동화 생산을 구현했다.
산업용 사물인터넷(IIoT) 솔루션 'SMAC+'도 선보였다. 장비 상태와 생산 데이터를 실시간으로 확인할 수 있는 스마트팩토리 환경을 소개하고 LAM DR과 타사 로봇을 연계한 무인 자동화 공정을 시연했다.
스맥은 IMTS 2026과 같은 기간 독일에서 열리는 'AMB 2026'에도 참가한다. 두 전시회를 통해 반도체와 자동차, 항공우주 등 고정밀 가공과 자동화 수요가 높은 산업을 중심으로 신규 고객사와 프로젝트를 확대한다는 계획이다.
스맥 관계자는 "이번 IMTS에서는 STX2600과 반도체 특화 장비, LAM 자동화 솔루션을 중심으로 북미 고객들에게 스맥의 가공 및 자동화 기술을 선보이고 있다"며 "1000만달러 수주 목표 달성과 함께 현지 고객 기반을 확대해 북미 시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com