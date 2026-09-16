'이누야샤 극장판', 누적 2만명 돌파…2주차 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 영화 이누야샤 극장판이 16일 누적 2만명을 돌파했다.
- CGV신촌아트레온서 20일 덕력고사 상영회를 연다.
- 16일부터 22일까지 2주차 포스터를 증정한다.
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16~22일 A3 레트로 캐릭터 포스터 증정
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음'이 누적 관객 2만명을 돌파한 가운데 개봉 2주차 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
'이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음'은 카고메와 이누야샤가 사혼의 구슬을 찾아 전국시대를 여행하던 중 요괴 메노마루의 습격으로 철쇄아를 둘러싼 싸움에 휘말리는 이야기를 그린 판타지 시대극 어드벤처다.
이번 작품은 25년 만에 국내 극장에서 처음 개봉했다.
오는 20일 CGV신촌아트레온에서는 '덕력고사 상영회'가 열린다. 관람객에게는 수능 시험지 형식을 활용한 '2026년도 9월 덕력고사 이누야샤 영역' 문제지가 제공된다.
문항은 '나의 최애 캐릭터는?', '이 장면을 잊을 수 없다', '나의 이누야샤 입덕 순간', '20년이 지나도 기억에 남는 이유' 등 총 4개로 구성됐다.
해당 회차 관람객 전원에게는 셋쇼마루, 산고, 미륵, 싯포, 키라라 등이 담긴 색지 2종 1세트도 증정한다.
또 16일부터 22일까지는 개봉 2주차 현장 증정 이벤트를 진행한다. 영화 관람 후 매표소에서 인증하면 '이누야샤 레트로 캐릭터 포스터(A3)'를 선착순으로 받을 수 있다.
'이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음'은 현재 전국 CGV에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com