한국카본, 태국 에너지 산업 전시회 '가스텍'서 글로벌 선주사 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국카본은 16일 가스텍서 선주사와 협력 논의했다.
- 14일부터 방콕서 열린 행사에 임직원이 참석했다.
- GTT·조선 3사와 교류하며 사업 확대를 모색했다.
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LNG선용 초저온 보냉재 사업 기회 모색
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 복합소재 전문기업 한국카본이 글로벌 에너지 산업 전시회 '가스텍(GASTECH)'에서 글로벌 선주사들과 액화천연가스(LNG) 선박 관련 사업 협력을 논의했다.
16일 한국카본에 따르면 회사는 지난 14일부터 이날까지 태국 방콕 국제무역전시센터(BITEC)에서 열린 가스텍에 조연호 대표이사를 비롯한 임직원이 참석했다. 가스텍은 LNG와 수소, 저탄소 솔루션, 에너지 인프라 등 글로벌 에너지 산업 관계자들이 참여하는 국제 행사다.
한국카본은 행사 기간 글로벌 선주사 약 10개사와 미팅을 진행했다. 주요 파트너사와 선주·용선주를 만나 LNG선박 시장과 친환경 에너지 산업 동향, 고객 수요 등을 파악했다.
특히 LNG 화물창 기술기업 GTT를 비롯해 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 협력 파트너와 교류했다. 회사는 LNG선박용 초저온 보냉재 분야에서 확보한 기술과 생산 역량을 기반으로 향후 사업 협력 기회를 모색할 계획이다.
한국카본 관계자는 "이번 가스텍 참관은 글로벌 고객 및 파트너사와의 협력 기반을 더욱 공고히 하는 계기였다"라며 "LNG선박 보냉재 분야의 경쟁력을 지속적으로 고도화하고, 글로벌 시장 내 사업 기회를 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com