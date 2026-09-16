디토닉, WSCE 2026서 '스마트시티의 진화' 제시

AI 핵심 요약beta
- 디토닉이 16일 WSCE 2026서 AI 시티 전환을 제안했다.
- 이종 데이터 통합·지식그래프로 운영 의사결정 지원을 시연했다.
- 천안·아산 사업 참여로 스마트시티 확장 기반을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉이 지난 9~11일 부산 벡스코에서 열린 '2026 월드스마트시티 엑스포(WSCE 2026)'에서 스마트시티의 진화 방향을 제시했다고 16일 밝혔다.
디토닉은 데이터 연결과 관제 중심의 기존 스마트시티를 넘어 AI가 도시의 맥락을 이해하고 운영 의사결정을 지원하는 'AI 시티'로의 전환을 제안했다. 행사 기간 'AX PAVILION' 부스를 운영해 도시와 기업의 AI 전환을 지원하는 기술과 사업 경험을 선보였다.
회사에 따르면 행사 기간 프랑스, UAE, 베트남, 가나 등 해외 10개국 50여 개 기업·공공기관 관계자를 포함해 수백 명의 국내외 방문객과 AI 시티 및 각 도메인의 AI 전환 적용 방안을 논의했다. 공공기관 관계자들은 도시 데이터 표준화와 재난·교통·안전 통합운영에, 기업 관계자들은 기존 시스템과 데이터 연계 및 온톨로지 기반 의사결정 지원에 관심을 보였다.
디토닉은 AI 플랫폼 'D.Hub'가 이종 데이터를 통합하고, 시맨틱 기술로 데이터의 의미와 관계를 구조화한 뒤 지식그래프와 Hybrid RAG로 판단 근거를 찾아 실행하는 과정을 시연했다. 업무 목적과 비즈니스 로직에 따라 AI 에이전트의 협업을 오케스트레이션해 대응안을 구성하고 운영자의 판단까지 지원하는 End-to-End 구조를 소개했다.
디토닉은 천안·아산 AI 특화 시범도시관에도 참여해 두 도시의 데이터를 표준화·연계하고 다양한 AI 서비스와 피지컬 AI가 유기적으로 작동할 수 있도록 지원하는 도시 AI 운영 기반을 구축하고 있다. 총 6109억원 규모로 추진되는 이 사업은 행정구역을 넘어 공동생활권의 데이터와 AI 서비스를 연결하는 초광역 AI 도시 구현을 목표로 한다.
디토닉은 서울·부산·울산·경남·충남·충북·제주 등 주요 광역지자체의 데이터 허브를 구축·운영하고 있으며, 최근 부산 스마트도시 특화단지와 천안·아산 AI 특화 시범도시에 연이어 참여하며 스마트시티를 AI 시티로 확장하는 사업 기반을 넓히고 있다.
전용주 디토닉 대표는 "스마트시티가 도시의 눈과 신경망을 구축해 왔다면 AI 시티는 관계와 맥락을 이해하고 여러 AI를 조율하는 두뇌를 더해 자율운영하는 단계"라며 "공공·산업 현장에서 축적해 온 경험을 기반으로 데이터 연결에서 지식화, 판단과 실행까지 고객의 AI 전환 전 과정을 함께 설계하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com