박지원 의원, 디지털 문화유산 배리어프리 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 박지원 의원이 20~21일 국회서 배리어프리 특별전을 연다
- 반가사유상과 생각하는 사람을 AI·3D로 재해석했다
- 촉각 모형으로 시각장애인도 문화유산을 체험하게 했다
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정밀 3D 스캔·프린팅 활용 촉각 모형 전시, 시청각 장벽 낮춘 관람환경
[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 민주당 박지원 의원(전북 군산·김제·부안을)은 'K-컬처, 경계를 넘어 기술로 잇다' 배리어프리 국회 특별전을 오는 20~21일 국회의원회관에서 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 전시는 3D 디지털 아카이빙 전문기업 위프코(주)와 조준동 작가(성균관대학교 명예교수)가 공동 주최하고 (재)문화유산기록보존연구소와 한국문화정보원이 후원한다.
'반가사유상과 생각하는 사람, 사유'의 현대적 해석을 주제로 열리는 이번 특별전은 동양의 반가사유상과 서양의 '생각하는 사람'이 담고 있는 철학적 메시지를 AI와 디지털 기술로 재해석해 선보인다.
전시는 서양의 '생각하는 사람'이 보여주는 고뇌와 동양의 '반가사유상'이 상징하는 초월적이고 자비로운 사유를 현대인의 일상과 연결해 풀어낸다.
바쁜 일상에 지친 현대인들이 고뇌와 해탈의 교차점에서 쉼을 경험할 수 있도록 치유와 공존을 주제로 한 스토리텔링도 선보인다.
특히 국가유산 정밀 3D 스캔 데이터와 고해상도 3D 프린팅 기술을 활용한 '촉각 모형'을 전시해 시각장애인을 포함한 관람객이 문화유산의 세부 모습을 손끝으로 직접 체험할 수 있도록 했다.
비장애인 관람객에게는 촉각 모형을 활용한 포토존을 마련해 전시 경험을 SNS로 공유할 수 있도록 하고 동서양의 '사유'를 직접 체험할 수 있는 공간으로 구성했다.
최신 디지털 기술을 적용한 다양한 국가유산 콘텐츠도 함께 선보여 K-전통문화를 체험할 수 있도록 했다.
박지원 의원은 "문화 향유권은 장애 유무와 관계없이 모든 국민에게 보장돼야 할 기본적인 권리"라며 "배리어프리 특별전은 디지털 기술을 통해 문화유산의 문턱을 낮추고 누구나 함께 즐길 수 있는 포용적 K-컬처의 새로운 가능성을 보여주는 자리"라고 말했다.
lbs0964@newspim.com