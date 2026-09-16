교실 안 AI 어디까지 왔나…교육부·산업부, 에듀테크 코리아 페어 개최

AI 핵심 요약beta
- 교육부·산업부가 17일 코엑스서 박람회 열었다
- 국내외 300여개 에듀테크 기업이 참여했다
- AI·디지털 교육정책과 학교-기업 협력 논의했다
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17~19일 코엑스서 300여개 기업 참여
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 산업통상부가 국내외 300여개 에듀테크 기업이 참여하는 '2026 에듀테크 코리아 페어'를 오는 17일부터 사흘간 서울 코엑스에서 연다. 인공지능(AI)·디지털 기반 교육정책과 공교육 현장 적용 사례를 소개하고 학교와 기업 간 협력도 지원한다.
교육부와 산업통상부는 17일부터 19일까지 서울 코엑스에서 '2026 에듀테크 코리아 페어'를 개최한다고 16일 밝혔다.
박람회는 국내 에듀테크 산업과 AI·디지털 기반 교육정책을 국내외에 알리고 민·관·학이 미래교육의 방향을 논의하기 위해 2006년부터 열리고 있다.
올해 박람회에는 국내외 300여개 기업이 참여한다. 주제는 '에듀테크, 평생의 AX 파트너(Edtech, Your AX Partner from Class to Career)!'로 정했다.
교육부와 산업부, 시·도교육청의 정책 홍보관을 비롯해 에듀테크 기업 전시관, 에듀테크 소프트랩 홍보관, 학교-기업 상담 공간 등이 운영된다.
중소벤처기업부에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2022년 7조9000억원에서 2024년 9조2000억원으로 확대됐으며 2026년에는 10조8000억원에 이를 것으로 전망된다. 박람회 관람객은 2024년 3만8202명에서 지난해 3만9124명으로 늘었다.
교육부 정책홍보관인 '이노베이션관'에서는 AI·디지털 시대 교육부의 정책과 에듀테크·AI 인재양성 사업을 소개한다. 에듀테크를 활용한 수업 시연도 진행해 미래교육 현장을 체험할 수 있도록 한다.
특히 유엔(UN) 지속가능개발목표(SDGs)를 주제로 한 국제 교육용 앱 개발대회 'e-ICON 세계대회' 수상작과 초등 수학교육 지원 AI 시스템인 '똑똑! 수학탐험대' 등을 선보인다. e-ICON 세계대회는 국내외 중·고교생과 교사가 팀을 구성해 교육용 앱을 개발하는 국제 경진대회로 2011년부터 운영되고 있다.
'에듀테크 소프트랩 홍보관'에서는 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS)이 지정한 7개 에듀테크 소프트랩의 실증 제품을 체험할 수 있다.
에듀테크 소프트랩은 공교육에 적합한 제품 개발과 학교 현장의 효과적인 활용을 지원하는 전문기관이다. 현재 초·중등교육 분야 6개소와 고등교육 분야 1개소가 운영 중이다.
박람회 기간 'AI·디지털 교육의 방향과 공교육 현장의 실행 전략'을 주제로 전문가·기업·교사 등이 참여하는 발표와 토론도 열린다. 학교와 에듀테크 기업 간 1대1 만남(Meet-Up)을 통해 교육 현장의 수요와 기업 기술을 연결하는 자리도 마련된다.
최은옥 교육부 차관은 "첨단기술의 발전 속에서 교육정보기술(에듀테크)을 통해 개인별 맞춤형 학습 등 미래교육 전환이 가속화되고 있다"며 "교육부는 미래교육의 주무부처로서 교육정보기술(에듀테크)의 본질적 기능인 교육적 활용을 촉진하기 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com