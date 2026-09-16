더본코리아, 가맹점주 부담 낮춘다...카드결제 수수료 전액 부담키로

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아가 16일 전 가맹점에 카드결제 도입했다
- 물품대금 결제를 결제전용카드로 전환할 수 있게 했다
- 카드결제 수수료는 본사가 100% 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아가 추석 명절을 앞두고 전 브랜드 가맹점주를 대상으로 물품대금 카드결제 시스템을 전면 도입한다고 16일 밝혔다.
더본코리아는 가맹점주가 물품 발주 시 이용하는 주문관리시스템에 카드결제 기능을 구축하고, 발주 물품대금을 결제전용카드로 결제할 수 있는 서비스를 16일부터 본격 시행한다고 밝혔다. 기존 현금 중심의 물품대금 결제 방식에 카드결제 옵션을 추가해 점주들이 매장 자금 상황에 맞춰 결제 방식을 선택할 수 있도록 했다.
더본코리아는 KB국민카드와 제휴해 결제 시스템을 구축했으며, 가맹점주는 기존 주문관리시스템에 결제전용카드를 등록한 뒤 물품대금 결제 건을 카드결제로 전환할 수 있다. 이 과정에서 발생하는 카드결제 수수료는 본사가 100% 지원한다.
더본코리아 관계자는 "물품대금은 가맹점 운영 과정에서 지속적으로 발생하는 비용인 만큼, 자금 수요가 늘어나는 시기인 명절을 앞두고 점주들의 현금 지출 부담을 분산하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"며 "이번 시스템 도입을 통해 점주님들이 각 매장의 상황에 맞춰 결제 방식을 선택하고 운용 자금을 보다 유연하게 활용하실 수 있도록 도움이 되길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com