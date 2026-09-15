남양주시, 데이터통합플랫폼 '생활지도서비스' 운영

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 15일 데이터통합플랫폼 생활지도서비스를 운영했다.
- 생활정보와 행정정보를 지도에 통합해 한눈에 제공했다.
- 시는 안심먹거리·상품권 가맹점 정보도 추가할 계획이다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 시민들이 일상생활에 필요한 다양한 지역 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 남양주시 데이터통합플랫폼 '생활지도서비스'를 운영한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 '생활지도서비스'는 그동안 여러 부서와 시스템에 흩어져 있던 행정·생활 정보를 지도 기반으로 통합 제공하는 서비스로 시민들이 우리 동네 시설과 환경, 지역 변화 등을 직관적으로 파악할 수 있도록 한 것이 특징이다.
시민들은 관심 지역을 지도에서 선택하거나 필요한 정보를 검색해 생활편의시설을 비롯한 인구, 민원 현황, 공동주택, CCTV 등 다양한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있다.
단순 시설 위치 안내를 넘어 인구·시설·환경·민원·주거·산업·안전 정보를 공간정보와 결합해 지역 현황을 종합적으로 살펴볼 수 있도록 구성했다.
인구 정보 메뉴에서는 읍·면·동별 인구 현황과 연령·생애주기별 인구 분포, 인구 변동 추이를 확인할 수 있다.
시설 정보는 공공청사, 어린이집, 학교, 복지시설, 병·의원, 약국 등 주요 공공·생활시설의 위치와 현황을 제공한다.
도시환경 정보에는 공원, 가로수길, 무더위쉼터 등 시민의 휴식과 안전에 필요한 생활환경 관련 정보가 담겨 있으며 민원 정보 메뉴에서는 생활불편민원의 발생 위치와 내용, 유형, 처리 상태 등을 지도 위에서 한눈에 볼 수 있다.
공동주택 정보는 관내 공동주택 단지의 위치와 기본 현황을 제공하고 산업경제 정보는 주요 산업단지의 위치와 규모, 특성 등을 정리해 보여준다.
CCTV 정보에는 방범·교통·주차·재난 분야별 CCTV 설치 위치와 운영 현황이 포함돼 안전관리와 범죄 예방 등에도 활용이 가능하다.
시는 이 같은 정보를 통해 시민들이 이사, 교육, 여가, 건강관리 등 일상생활 전반에서 필요한 정보를 손쉽게 참고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또한 기업과 연구기관에는 지역 현황과 공간적 특성을 분석하는 기초자료로, 행정 분야에서는 지역별 인구·시설·민원 분포와 변화를 파악해 정책 수립을 지원하는 데이터로 활용할 수 있다.
남양주시는 데이터통합플랫폼의 정보 확충과 서비스 기능 고도화를 지속 추진할 계획이다.
특히 식품안심업소, 안심식당, 모범음식점과 온누리상품권 가맹점 현황을 '생활지도서비스'에 추가해 시민들이 안심 먹거리 정보와 지역 내 상품권 가맹점을 지도에서 편리하게 확인할 수 있게 된다.
시 관계자는 "'생활지도서비스'는 분산돼 있던 행정·생활 정보를 시민들이 이해하기 쉬운 지도 형태로 한곳에 모은 서비스"라며 "시민들이 생활에 필요한 정보를 쉽게 찾고 지역을 보다 입체적으로 이해할 수 있도록 데이터 기반 시민 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 '생활지도서비스'는 남양주시 데이터통합플랫폼 누리집을 통해 누구나 이용할 수 있다.
asj7376@newspim.com