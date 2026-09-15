경기북부소방재난본부, 추석 앞두고 전통시장 현장 안전 지도 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기북부소방본부가 15일 의정부제일시장을 점검했다.
- 추석 연휴 전 전통시장 화재예방 지도를 실시했다.
- 소방시설 관리와 소방통로 확보를 당부했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부소방재난본부는 추석 연휴를 앞둔 15일 의정부제일시장을 찾아 전통시장 화재예방과 안전관리 강화를 위한 현장 안전지도를 실시했다고 밝혔다.
본부에 따르면 이번 현장 안전지도는 추석을 맞아 전통시장을 찾는 이용객이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 화재 위험요인을 사전에 점검하고 시장 관계자의 자율 안전관리 역량을 높이기 위해 마련됐다.
이날 점검에는 경기도북부소방재난본부와 의정부소방서, 상인회 등 관계자 30여 명이 참여했다.
김문용 경기도북부소방재난본부장은 의정부제일시장 상인회 관계자들과 만나 전통시장 안전관리와 관련된 현안을 청취하고 추석 연휴 기간 화재예방을 위해 노력하는 시장 관계자들을 격려했다.
이어 시장 내부를 직접 둘러보며 점포와 시장 내 화재위험요소 관리 실태, 소방시설 유지·관리 상태, 소방통로 확보 여부, 화재 발생 시 초기 대응체계 등을 중점적으로 점검하고 관계자들에게 철저한 안전관리를 당부했다.
특히 점포가 밀집된 전통시장의 특성을 고려해 전기·가스 등 화기 취급시설 안전관리, 소방시설 정상 유지, 피난·방화시설 주변 장애물 제거, 소방차 진입로 확보 등 화재 예방과 초기 대응력 강화를 위한 사항을 집중적으로 지도했다.
김문용 본부장은 "추석 명절을 맞아 많은 도민이 전통시장을 이용하는 만큼 무엇보다 철저한 화재예방과 안전관리가 중요하다"며 "도민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 전통시장을 비롯한 다중이용시설의 화재예방과 현장 중심의 안전관리를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com