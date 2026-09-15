의정부시, '2026 AI 비즈니스 실전 전략 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 10월 21일 인공지능 발표회를 연다
- 예비창업자·대학생 대상 사업화 전략을 다룬다
- 멀티모달·AX·정책이슈 논의와 질의응답을 한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 다음 달 21일 시청 인재양성교육장에서 예비창업자와 대학생, 업계 관계자 등을 대상으로 '2026 첨단산업 규모확대 인공지능 업무 실전 전략 발표회'를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 세미나는 시가 재단법인 경기창조경제혁신센터와 함께 추진 중인 '2026 첨단산업 규모확대' 사업의 산업인력 역량 강화 프로그램으로 마련됐다. 빠르게 변화하는 첨단기술과 창업 동향에 대한 이해를 높이고 인공지능 기술을 다양한 산업 분야의 창업과 사업화로 연결할 수 있는 실질적인 통찰을 제공하는 데 목적을 두고 있다.
앞서 열린 1회차에서는 금융·우주·보안 등 서로 다른 분야의 인공지능 기업 사례를 통해 창업 경향과 기술 적용 노하우를 공유했으며 2회차에서는 교육정보기술을 주제로 인공지능 기반 학습 혁신, 교육 콘텐츠 제작 사례, 교육산업 변화 및 시장 진입 전략 등을 다뤘다.
시는 이를 통해 시민과 예비창업자들에게 평소 접하기 어려운 다양한 인공지능 산업 분야를 소개하고 새로운 기술과 창업 기회에 대한 시야를 넓히는 계기를 제공했다.
마지막 3회차인 이번 세미나에서는 인공지능 대리인과 다중 양식 기술, 산업 인공지능 전환(AX), 인공지능 민관 협력 등 최근 주목받는 핵심 분야를 중심으로 기술의 사업화 가능성과 실전 적용 전략을 소개한다.
강연에는 루마닉에이아이 조정혜 대표, 퓨처워크랩 박은규 대표, 컴플리 명인성 대표가 연사로 참여한다. 조 대표는 멀티모달 인공지능 활용 전략을, 박 대표는 제조 현장의 인공지능 전환 사례를, 명 대표는 인공지능 창업과 사업 운영 과정에서 고려해야 할 주요 제도와 정책 이슈를 각각 설명할 예정이다.
강연 이후에는 세 연사와 참가자가 함께하는 종합토론이 이어진다. '2026 인공지능 창업 승부처'를 주제로 인공지능 기술의 산업별 활용 가능성과 사업화 방향, 시장 경쟁력 확보 전략 등을 논의하고, 참가자들과 자유롭게 의견을 나누는 질의응답 시간도 진행된다.
이번 세미나는 인공지능 업무에 관심 있는 대학생과 예비창업자, 업계 관계자 등 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 오는 10월 20일 오후 3시까지 경기혁신센터 누리집을 통해 받는다.
김원기 의정부시장은 "이번 발표회가 급변하는 인공지능 산업의 흐름을 이해하고 기술을 실질적인 업무와 창업으로 연결할 수 있는 전략을 모색하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "앞으로도 미래산업을 이끌어갈 인재를 양성하고 혁신적인 창업 아이디어가 지역에서 성장할 수 있도록 시에서도 적극 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com