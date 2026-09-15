일본 기타큐슈 공업고등전문학교, 전주시의회 방문

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 15일 일본 기타큐슈 공업고전 방문단과 만났다
- 한·일 지방의회 제도와 역할을 공유하며 교류 확대를 논의했다
- 방문단은 전주 문화 체험 뒤 의회 구성과 역사도 살폈다
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한·일 지방의회 제도·운영 방식 비교…전주 전통문화 체험 소감도 공유
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회는 일본 기타큐슈 공업고등전문학교 학생과 교수 등 방문단과 만나 한·일 지방의회 제도와 역할을 공유하고 양 지역 간 교류 협력을 확대하기로 했다고 15일 밝혔다.
기타큐슈 공업고등전문학교 학생 11명과 인솔 교수 등 관계자 14명으로 구성된 방문단은 전주시의회를 찾아 시설을 견학하고 양 지역 간 지속적인 교류와 우호 증진 방안을 논의했다.
기타큐슈 공업고등전문학교는 1965년 설립된 국립 고등전문학교로 중학교 졸업자를 대상으로 5년간 실무 중심의 공학 전문교육을 실시하고 있다. 지역 산업기반과 연계해 이론과 실습을 병행하며 기술인재를 양성하고 있다.
최주만 의장과 김동헌 부의장, 신유정 의원(혁신동) 등 의회 관계자들은 의장실에서 코시미즈 타카오 교수 등 방문단을 맞아 환담을 나누고 양 지역 간 교류 활성화 방안을 논의했다.
방문단은 전주한옥마을과 전주한지, 전주비빔밥 등 전주의 대표적인 문화와 음식, 도시브랜드 등을 직접 체험한 소감을 공유하기도 했다.
이어 본회의장 방청석에서 권동혁 공보팀장의 진행으로 전주시의회의 구성과 역할에 대한 설명을 들었다. 한국과 일본의 지방의회 제도 차이와 운영 방식 등을 비교하며 지방자치에 대한 이해를 넓혔으며 1층 홍보관에서는 전주시의회의 연혁과 역사 등을 살펴봤다.
학생 대표 이토나가 코코네(糸永心寧·3학년)양은 "전주시의회의 따뜻한 환대와 전주 전통문화의 매력에 큰 인상을 받았다"며 "오늘 경험을 토대로 양국의 발전을 위해 맡은 자리에서 노력해 나가겠다"고 말했다.
코시미즈 타카오 교수는 "학생들이 한국의 지방의회 현장을 직접 체험하며 지방자치에 대한 이해를 넓히고 양국 간 친선을 다지는 뜻깊은 시간이었다"고 전했다.
최주만 의장은 "미래 기술을 이끌어갈 일본의 청소년들이 전주시의회를 방문해 매우 반갑다"며 "이번 방문이 한국의 지방의회 제도를 이해하고 양 지역 간 상호 이해와 우호를 증진하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com