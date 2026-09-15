"관행 대신 민생 우선 재정 혁신"…창원시, 불필요 사업 정비 착수

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 15일 관행적 사업 정비 보고회를 열었다.
- 68건을 정비해 내년 예산 48억 원을 줄이기로 했다.
- 절감 재원 511억 원은 민생 사업에 재투자한다.
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시민 생활 직결 사업 예산 적극 발굴 요청
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 관행적으로 이어진 불필요한 사업을 정리하고, 예산을 민생 중심으로 재배치하는 재정 혁신에 착수했다.
15일 창원시에 따르면 전날 오후 시청 제3회의실에서 강기윤 시장 주재로 '관행적·불필요 사업 정비 보고회'를 열고 내년도 본예산과 중장기 재정 운용을 대상으로 한 정비 계획을 논의했다. 보고회는 시 전략조정실 주관으로 열렸으며 전 실국소가 참여해 각 부서가 자체적으로 사업을 점검하는 방식으로 진행됐다.
시는 이번 작업을 통해 관행적으로 편성해 온 사업 68건을 정비 대상으로 선정했다. 이 가운데 일부는 내년도 예산에서 바로 감액하고, 나머지는 중장기 조정 과제로 분류해 단계적으로 구조를 손질하기로 했다.
정비 결과 내년 본예산에서 약 48억 원을 줄이고 이후 연도별 조정을 합산해 총 511억 원 규모의 예산을 민생 관련 재원으로 전환한다는 계획이다. 시는 절감 재원을 지역 경제와 복지 등 시민 체감도가 높은 사업에 우선 투입한다는 방침을 세웠다.
주요 사례로는 유사·중복 성격의 축제 통합이 제시됐다. 그간 별도 개최로 행사장 설치비 등이 이중 지출되던 '창원 평생학습 과학축전'과 '창원 북 페스타'를 하나의 행사로 묶어 운영비를 줄이고 프로그램 구성도 재조정해 효율을 높이기로 했다.
이미 목표를 달성한 '2000만 그루 나무 심기' 사업은 구조를 바꿔 추진한다. 시는 신규 식재 중심의 예산 편성에서 나무 관리와 사후 점검 위주의 체계로 전환해 유지·관리 효율을 높이면서 중복 투입되는 예산을 줄일 계획이다.
행정 내부 지출도 손질 대상에 올렸다. 시는 실효성이 낮은 국제기구 연회비 납부를 중단하고 대규모 대면 조회를 온라인 중심으로 바꾸는 등 관성적으로 이어져 온 행사·운영비를 조정해 실용적인 공직 문화를 정착시켜 나갈 계획이다.
강기윤 시장은 관행적인 연구용역 발주 관행에도 제동을 걸었다. 강 시장은 보고회에서 유사 주제를 여러 부서가 각각 용역 발주하는 관행을 지적하며 기존 연구 결과를 공유하고 부서 간 용역을 통·폐합해 예산 집행의 중복을 줄일 것을 주문했다. 그는 모든 예산을 시민의 재산으로 보는 관점을 행정 전반에 적용해, 업무 관행을 재점검하겠다는 입장을 밝혔다.
이번 보고회는 불필요한 사업을 줄이는 감액에 초점을 맞췄지만 시는 감액 이후 단계인 재투자 방향도 함께 논의했다. 강 시장은 회의에서 줄여야 할 사업은 과감히 줄이되, 시민 생활과 직결되는 민생 사업에 대해서는 적극적으로 예산을 늘리고 발굴해 줄 것을 공직사회에 요청했다.
시는 관행사업 정비 보고회를 정례화·상시화해 일상적인 업무 과정에서도 예산 낭비 요소를 지속적으로 찾아내는 체계를 구축한다는 계획이다. 시는 예산 절감을 단순한 감액이 아닌 행정 책임성을 높이는 과정으로 보고, 민생 중심 재정 운용 기조를 내년 이후까지 이어간다는 방침이다.
강기윤 시장은 "새로운 시도임에도 직원들이 시민의 세금을 아끼기 위해 스스로 정비 과제를 발굴해 준 점에 의미가 있다"며 "예산 운용 전반에서 '시민이 먼저'라는 원칙을 적용해 시정을 계속 개선하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com