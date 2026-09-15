광명시 '탄소중립 스마트도시' 구축…4대 분야 10개 서비스 추진

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 15일 탄소중립 스마트도시 추진계획을 발표했다.
- 에너지·교통·안전·데이터 4대 분야 10개 사업을 추진했다.
- 총 180억여원을 투입해 기후위기 대응력 높이기로 했다.
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국토부 강소형 스마트도시 공모 국비 80억 확보
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 도시 공간 전반에 스마트 기술을 접목해 기후위기 대응력을 높이고 지속가능한 '탄소중립 스마트도시' 구현에 나선다.
광명시는 15일 오전 시청 중회의실에서 정책브리핑을 열고 탄소중립 실현을 위한 에너지, 교통, 안전, 데이터 등 4대 분야의 10개 스마트서비스 추진 계획을 발표했다.
시에 따르면 이번 사업에는 2024년 국토교통부 '강소형 스마트도시 조성사업' 공모 선정으로 확보한 국비 80억 원과 시비 80억 원, 민간투자금 등 총 180억여 원이 투입된다.
우선 에너지 분야에서는 소하배수펌프장에 250kw급 태양광 발전설비를 설치해 연평균 20만kw의 전력을 생산한다. 생산된 전력은 전기이륜차 배터리 교환소(BSS)와 스마트 버스정류장 등 공공시설에 공급하고 재생에너지 흐름을 실시간으로 관리하는 가상거래시스템을 구축한다.
교통 분야에서는 다회용기 사용과 전기이륜차 91대 무상 대여를 결합한 '친환경 배달문화 조성'(연 18만 건 목표), 광명역세권 중심의 '전기차 공유 서비스', 일직·학온·소하2동을 연결하는 '친환경 수요응답형 교통(DRT) 8대 운행' 등 3개 사업을 가동해 탄소 배출 절감에 나선다.
안전 분야는 사물인터넷(IoT) 기반 친환경 장벽(그린배리어)을 설치해 미세먼지와 열섬현상을 줄이고 스마트맨홀 15곳과 수위계 28곳을 연계한 '인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 침수·홍수 통합관제 시스템'을 연내 완료해 선제적 재난 관리 체계로 전환한다.
데이터 분야에서는 시민의 감축 활동을 환경화폐로 환원하는 '탄소거래플랫폼', 118종의 도시 데이터를 시각화해 정책에 활용하는 '데이터스테이션 및 통합플랫폼', 협업 거점인 '지-스마트 허브(G-SMART HUB)'를 통해 민관이 함께 도시 문제를 해결하는 선순환 구조를 다진다.
김연송 광명시 기획조정실장은 "기술 자체의 혁신성보다 스마트 기술을 통해 시민의 삶의 질을 높이고 도시 문제를 해결하는 데 집중했다"며 "기후위기에 능동적으로 대응해 시민 안전을 지키고 미래세대까지 이어질 지속가능한 도시를 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com