시흥시, 오이도전통수산시서 '온누리상품권 환급행사' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 16일부터 20일까지 환급행사를 연다.
- 오이도수산시장에서 수산물 사면 상품권을 돌려준다.
- 최대 2만원 환급해 추석 물가 부담을 덜게 했다.
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임병택 시장 "추석 맞아 장바구니 부담 완화 및 전통시장 상권 활성화 기대"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 16일부터 20일까지 닷새간 오이도전통수산시장에서 '온누리상품권 환급행사'를 운영한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 오이도전통수산시장에서 지정 품목을 구매한 소비자에게 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 돌려주는 행사로 추석 명절을 맞아 전통시장 이용을 활성화하고 지역 상권에 온기를 불어넣기 위해 기획됐다.
행사 기간 소비자가 지정 품목을 일정 금액 이상 구매하면 1인당 최대 2만 원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
환급 금액 기준은 ▲3만 4000원 이상~6만 7000원 미만 구매 시 1만 원▲6만 7000원 이상 구매 시 2만 원이다.
환급을 희망하는 소비자는 행사 기간 내 구매 영수증을 지참해 시장 내 환급 부스를 방문해 본인 확인 절차를 거친 뒤 온누리상품권을 수령하면 된다.
환급 대상 품목은 오이도전통수산시장에서 판매하는 국내산 및 원양산 수산물과 국내산 원물을 70% 이상 사용한 젓갈류 등 가공식품이다. 다만 일반음식점 결제건, 제로페이 수산대전 상품권 결제 품목, 정부 비축 품목, 수입산 수산물 등은 환급 대상에서 제외된다.
임병택 시흥시장은 "이번 온누리상품권 환급행사가 시민들의 추석 장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장과 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 상권을 살릴 수 있는 실효성 있는 지원 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com