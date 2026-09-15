수은, 우즈베키스탄과 전방위 협력…현지 진출 교두보 놓는다

AI 핵심 요약beta
- 수은은 15일 우즈베크와 전략사업 MOU 체결했다
- 핵심광물·AI·인프라 등 6대 전략산업이 대상이다
- 중앙아시아 경제협력 확대와 기업 진출을 지원한다
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핵심광물부터 첨단 인프라, 기업 전용 특화 산업단지 조성 등 전략산업 '맞손'
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 한국수출입은행(은행장 황기연, 이하 '수은')은 우즈베키스탄 투자산업무역부와 '전략적 사업발굴 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 업무협약은 '제1차 한-중앙아시아 정상회의'를 계기로 개최된 한-우즈베키스탄 정상회의에서 이재명 대통령과 샤브카트 미르지요예프(Shavkat Mirziyoyev) 우즈베키스탄 대통령이 임석한 가운데, 황기연 은행장과 라지즈 쿠드라토프(Laziz Kudratov) 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관이 협약에 서명했다.
협력 분야는 핵심광물, 인공지능(AI)·디지털, 첨단 인프라, 한국기업 전용 특화 산업단지 조성, 제약·바이오 등 우즈베키스탄의 6대 국가전략산업 전반을 아우른다.
수은은 양국 간 상호 호혜적인 유망사업을 선제적으로 발굴하고 이에 필요한 금융지원 방안을 모색할 예정이다.
수은은 이번 정상회의를 계기로 우즈베키스탄을 포함한 중앙아시아와의 전략적 경제 파트너십을 대폭 확대하고 우리 기업의 현지 진출을 다각도로 지원할 계획이다.
황 행장은 "이번 정상회의를 계기로 우즈베키스탄 정부와 체결한 전략적 사업발굴 체계 구축을 위한 업무협약은 우리 기업의 우즈베키스탄, 중앙아시아 시장 진출을 위한 강력한 교두보가 될 것"이라며 "양국 간 경제협력을 더욱 가속화하고, 실질적인 금융지원 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com