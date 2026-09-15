군산시, '군산항1981 시간탐험대' 원도심 탐방 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 군산문화관광재단이 11월 15일까지 미션투어를 운영한다
- 군산항1981서 출발해 원도심 3개 코스를 체험하는 방식이다
- 축제 기간엔 상품권 이벤트를 더해 관광객 유치를 노린다
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5개 관찰형 미션 완수 시 코스별 레트로 배지 증정
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산문화관광재단은 오는 11월 15일까지 군산항1981과 원도심 주요 관광지를 연계한 미션투어 '군산항1981 시간탐험대'를 운영한다고 15일 밝혔다.
'군산항1981 시간탐험대'는 과거 군산과 섬을 연결하던 관문인 군산항1981여객터미널의 '출발과 도착' 의미를 활용한 참여형 콘텐츠다.
참가자는 군산항1981에서 '승선신고서'를 작성하고 탐험일지를 받은 뒤 국가유산길, 장터길, 레트로길 등 3개 코스 가운데 하나를 선택해 미션을 수행한다. 도보 또는 차량을 이용해 자유롭게 이동한 후 군산항1981로 돌아와 탐험을 마무리하는 방식이다.
각 코스는 근대역사와 국가유산, 전통시장과 골목, 근대·레트로 관광지 등 원도심의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 구성됐다.
탐험일지에는 건물 외벽 문양, 거리 간판, 전시물 등 평소 지나치기 쉬운 요소를 찾아내는 5개의 관찰형 미션이 담겼다. 참가자가 미션을 완료한 뒤 군산항1981에서 인증을 받으면 코스별로 제작된 레트로 배지를 받을 수 있다.
특히 오는 10월 2일부터 5일까지 열리는 군산시간여행축제 기간에는 참여 활성화를 위한 특별 이벤트도 진행한다. 코스 완주자와 동반 참여자를 대상으로 군산사랑상품권을 제공해 축제 방문객의 원도심 관광을 유도할 예정이다.
미션투어 운영시간은 군산항1981 여객터미널 운영시간에 맞춰 오전 9시부터 오후 8시까지이며 매주 수요일은 휴관한다. 참여는 군산문화관광재단 누리집 사전예약 또는 군산항1981 현장 접수를 통해 가능하다.
재단 관계자는 "시간탐험대는 미션 수행을 통해 군산의 근대역사와 골목, 시장 등 원도심의 다양한 매력을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "군산항1981에서 시작된 탐험을 통해 지역 관광자원을 경험하고 군산에 더 오래 머무는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com