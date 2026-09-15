'모레노호 공격수' 조규성, 2도움…미트윌란 4-1 대승 이끌어

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조규성(FC미트윌란)이 멀티 도움을 기록하며 팀의 대승을 견인했다.

미트윌란은 15일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2026-2027 덴마크 수페르리가 8라운드 홈경기에서 브뢴비 IF를 4-1로 완파했다. 개막 8경기 무패(5승 3무)를 달린 미트윌란(승점 18)은 선두 코펜하겐을 승점 3 차로 바짝 추격하며 2위를 지켰다.

로베르토 모레노 감독이 이끄는 국가대표팀 명단에 이름을 올린 조규성은 3-4-1-2 전형의 2선 공격형 미드필더로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 반면 최근 임대로 합류한 홍현석은 명단에서 제외됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조규성이 15일 열린 2026~2027 덴마크 수페르리가 8라운드 브뢴비 IF전에서 골을 넣은 동료와 기뻐하고 있다. [사진=미트윌란 SNS] 2026.09.15 psoq1337@newspim.com

팀이 1-0으로 앞선 전반 23분 조규성은 수비수 다리 사이로 감각적인 힐패스를 찔러 넣었다. 공을 잡은 스탠리 이헤아나초가 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 조규성의 시즌 1호 도움이 작성됐다.

후반에도 조규성의 활약은 이어졌다. 미트윌란이 2-1로 추격을 받던 후반 28분, 페널티 박스 정면으로 흘러나온 공을 조규성이 강력한 오른발 슈팅으로 연결했다. 이 슈팅이 문전에 있던 이헤아나초의 발을 맞고 굴절되어 골문 안으로 들어갔다. 당초 조규성의 득점으로 보였으나 수페르리가 사무국은 이헤아나초의 골과 조규성의 도움으로 공식 기록했다.

조규성은 2024년 5월 AGF전 이후 2년 4개월 만에 한 경기 멀티 공격 포인트를 달성했다. 올 시즌 공식전 기록도 2골 2도움으로 늘렸다.

조규성은 오는 20일 OB와의 리그 9라운드를 치른 뒤 대표팀 소집을 위해 한국행 비행기에 오른다.

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