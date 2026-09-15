전국 광역단체장 9월 15일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 14일 청렴회의와 간담회 등 일정을 소화했다.
- 신용한 충북지사 등 각 시도지사도 추석 전 민생행보에 나섰다.
- 이철우 경북도지사는 일본 공무출장에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-청렴사회민관협의회 정례회의 및 청렴한마당 (14:30 강원음악창작소)
-농업인단체 간담회(15:30 춘천 농업인단체회관)
-세계태권도연맹(WT) 본부 건립 착공식(16:30 춘천 송암동 일원)
▲신용한 충북지사
-대한전문건설협회 기탁식(09:00 여는마당)
-2026 충북 축산인 한마음대회(10:30 증평)
-공약사업평가자문위원회 전체회의(14:00 대회의실)
-도민홍보대사 위촉식(16:00 문화홀)
▲이원택 전북지사
- 추석 명절 군.소방 방문 격려 (13:20 금암119안전센터, 임실35보병사단)
- 한농연 제22회 도농어울림 나눔축제 (17:00 전주 아람길공원)
▲추경호 대구광역시장
-간부회의(09:00 산격청사 대회의실)
-2026 대구경북 스타트업페스티벌(10:30 삼성창조캠퍼스 중앙컨벤션센터)
▲전재수 부산시장
- <부산 구석구석 시민 일상을 바꾸다> 구군 현장방문(09:00 동구, 중구 일원)
- 13:30 부산광역시-청년재단 업무협약 체결 및 정책고문 위촉식(13:00 국제의전실)
- 경영위기 소상공인을 위한 1%대 저리대출 및 고금리 전환대출 업무협약식(14:00 영상회의실)
▲박완수 경남지사
- 2026 청년의 날 기념식(10:00 대회의실)
- 제51주년 민방위대 창설기념행사(14:00 진주경상대 컨벤션센터)
▲추미애 도지사
- '집으로 찾아가는 돌봄의료' 현장방문(10:00 수원시)
- 경기도형 주거안정망 조성 비전 선포(13:50 도청 다산홀)
- GTX-C 노선 홍보관 개관식(17:10 수원시)
▲허태정 대전시장
-대한전문건설협회 대전시회 기부금 기탁식(10:00 응접실)
-한국은행 지역경제 심포지엄(13:45 롯데시티호텔)
-추석맞이 전통시장 장보기(15:00 중리시장 등)
▲조상호 세종시장
-사회복지공동모금회 추석명절 성금 전달식 및 아너 가입식(11:00 세종실)
-스마트팜 카페「푸르담」개소식(16:00 농업기술센터 온실S2)
-세종테크노파크 이사회(17:00 세종테크노파크)
▲박수현 충남지사
-제371회 도의회 임시회 폐회(10:00 본회의장)
-전국소방체전(15:40 예산)
▲ 박찬대 인천시장
- 맥아더장군 동상 헌화 (0930)
- 제76주년 인천상륙작전 기념 행사 (10:10)
- AI커넥티드카 핵심기업 간담회 (15:00)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 정부서울청사)
▲이철우 경북도지사
- 일본 공무출장
[전국 종합=뉴스핌]
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