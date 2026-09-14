유만희 시의원 "용산공원 지키자고 공공임대·환경시설 밀집지역에 부담주나?"

AI 핵심 요약beta
- 유만희 시의원이 14일 탄천 주택공급안에 반대했다.
- 수서·일원·세곡에 임대주택과 시설 부담이 집중됐다.
- 주민 의견 반영과 원점 재검토를 촉구했다.
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"특정 지역에 주택·환경시설 부담 거듭 집중돼선 안 돼"
오세훈 시장 '주민 의견 반드시 반영' 답변 반드시 지켜져야
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 용산공원을 지키자며 다른 지역에 부담을 떠넘겨서는 안 된다는 지적이 나왔다.
서울특별시의회 환경수자원위원회 유만희 부위원장(국민의힘·강남4)은 제339회 임시회 제3차 본회의 5분자유발언을 통해 탄천 물재생센터 부지를 활용한 주택공급 구상과 관련해 공공임대주택과 환경기초시설이 집중된 수서·일원·세곡 지역에 또다시 부담이 가중돼서는 안 된다며 지역주민의 의견을 계획 단계부터 충분히 반영할 것을 촉구했다.
유 부위원장은 정부가 용산공원 일부를 공공주택지로 활용하는 방안을 제시한 데 대해 오세훈 시장이 "공원은 단 1cm도 포기할 수 없다"며 반대하고, 그 대안으로 약 39만㎡ 규모의 탄천 물재생센터와 동부도로사업소, SETEC 일대를 주택공급 후보지로 제시한 점을 언급했다.
유 부위원장은 "공원이 미래세대가 누려야 할 소중한 공공자산이라는 원칙에는 적극 동의한다"면서도 "용산공원을 보존하기 위한 대안이 이미 공공임대주택과 환경시설을 집중적으로 수용해 온 지역에 또 다른 부담을 더하는 방식이어서는 안 된다"고 지적했다.
현재 강남구에는 2만1859세대의 공공임대주택이 공급돼 있으며 서울 25개 자치구 가운데 7번째로 많다. 특히 수서·일원·세곡동에 강남구 전체 공공임대주택의 약 79%가 집중되어 있어 이들 지역은 오랜 기간 서울시 공공주택 정책을 함께 감당해 왔다.
더욱이 탄천 물재생센터의 이전 후보지로 거론되는 세곡동 일대에는 이미 강남자원회수시설과 재활용선별장 등 환경기초시설이 위치하고 있다. 일원동 탄천 물재생센터 부지에는 다시 공공임대주택을 공급하고 기존 시설은 세곡동으로 이전할 경우, 공공임대주택과 환경시설이 밀집한 지역 내에서 또다시 부담이 집중되는 결과를 낳을 수 있다는 것이 유 부위원장의 지적이다.
유 부위원장은 앞선 시정질문에서 오세훈 시장이 탄천 물재생센터 부지의 주택공급과 관련해 지역 정치인과 강남구청장 등과 협의하고 주민 의견을 반드시 반영하겠다는 뜻을 밝힌 점을 상기시켰다. "주민 의견은 계획이 확정된 뒤 듣는 것이 아니라 계획을 만드는 지금부터 들어야 한다"며 "시장이 주민 의견을 반드시 반영하겠다고 밝힌 만큼 주택공급 규모와 방식, 물재생센터 이전 문제를 검토하는 단계부터 주민들과 충분한 협의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.
이에 유 부위원장은 지역주민들의 의견을 모아 공공임대주택 비율 20% 이하 최소화, 첨단산업·연구개발시설과 주거가 어우러진 복합개발, 개발 이후에도 충분한 공원·녹지 확보, 탄천 물재생센터 이전 부지 원점 재검토 등 네 가지 방안을 제안했다.
특히 물재생센터 이전과 관련해서는 "일원동의 하수처리시설을 불과 4km 떨어진 세곡동으로 옥기는 것은 결국 '아랫돌 빼서 윗돌 괴기'에 불과하다"며 양재천 합수부에서 서울시계까지 약 5.5km, 폭 220m에 이르는 탄천 하부 공간에 물재생시설을 입지시키는 방안을 대안으로 제시하고 서울시의 적극적인 검토를 요청했다.
아울러 탄천 일대를 단순한 주택공급 부지가 아닌 수서역과 삼성동, SETEC을 연결하는 서울 동남권의 핵심 거점으로 바라봐야 한다며 첨단산업과 연구개발시설, 주거가 어우러진 미래형 복합공간으로 조성할 것을 주문했다.
유 부위원장은 오세훈 시장을 향해 "'단 1cm의 공원도 포기하지 않겠다'는 원칙에 '단 한 곳의 지역에도 일방적인 희생을 요구하지 않겠다'는 원칙을 더해 달라"며 "그 원칙이 수서·일원·세곡 주민들과의 충분한 협의에서 시작되기를 바란다"고 밝혔다.
windy@newspim.com