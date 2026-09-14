경기도교육청·사감위, 청소년 도박 예방·대응 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 14일 사감위와 업무협약했다
- 청소년 도박 예방·대응 협력체계를 구축했다
- 폰프리-RAS 연계해 후속 사업을 추진한다
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스마트폰 절제 '폰프리-RAS' 연계 예방 프로그램 추진
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 14일 오산 성호중학교에서 사행산업통합감독위원회(이하 사감위)와 '청소년 도박 문제 예방 및 대응 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 국무총리 소속 사감위는 사행산업 통합 감독 및 불법 사행산업 감시를 담당하는 기관으로 한국도박문제예방치유원과 함께 도박 예방교육 및 치유 프로그램을 운영하고 있다.
이번 협약은 '도박문제 인식 주간'을 맞아 국가 정책과 학교 현장을 연계해 청소년 도박 문제에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.
양 기관은 협약을 통해 ▲청소년 도박 예방 및 학생 보호 정책 협력체계 구축 ▲도박 예방 교육 운영 및 정책 지원 공동 추진 ▲교육 현황 분석 데이터 상호 활용 ▲교육 콘텐츠 및 예방 강사 인프라 공동 활용 ▲시범사업 및 전국 확산 모델 공동 개발 등에 힘을 모으기로 했다.
특히 도교육청은 스마트폰 사용을 줄이고 독서·예술·스포츠 활동을 권장하는 '폰프리-RAS' 교육 전략을 청소년 도박 예방 정책과 결합해 대체 흥미 요소를 제공하는 실질적 예방책을 마련할 계획이다.
안민석 경기도교육감은 "청소년 도박 문제에 실효성 있게 대응하려면 학교 현장을 잘 아는 교육청과 전문 기관 간의 긴밀한 협의가 필수적"이라며 "이번 협약이 일회성 행사에 그치지 않고 청소년을 보호하는 실질적인 정책 추진으로 이어지길 바란다"고 강조했다.
경기도교육청은 이번 협약을 시작으로 '폰프리-RAS' 연계과제를 추가 발굴하고 도박중독 추방의 날 공동 캠페인을 펼치는 등 후속 사업을 이어갈 예정이다.
1141world@newspim.com