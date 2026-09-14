박완수 경남지사, 지역 발전 정부와 협의…공공기관 이전·산단 조성 요청

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국토교통부 제1차관 만나 협력 건의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 경남의 미래 성장 기반 마련과 지역 균형발전을 위한 중앙정부 협의에 나섰다.

경남도는 박완수 지사가 14일 국회를 방문해 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 핵심 공공기관 경남 이전, 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성, 남해안권 발전 및 우주항공복합도시 건설을 위한 특별법 제정 등 경남 주요 현안에 대한 정부 차원의 지원과 협력을 건의했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(오른쪽)가 14일 국회를 방문해 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 핵심 공공기관 경남 이전, 남해안권 발전 및 우주항공복합도시 건설을 위한 특별법 제정 등 경남 주요 현안에 대한 정부 차원의 지원과 협력을 건의하고 있다.[사진=경남도] 2026.09.14

박 지사는 이날 공공기관 이전과 관련해 경남의 제조업·방산 등 산업 기반과 진주혁신도시의 기존 공공기관과의 연계 필요성을 설명하며 이전 대상 선정 과정에서 경남의 산업 집적도와 혁신도시 연계 여건 등 지역 강점을 충분히 고려해 달라고 요청했다.

창원 방위·원자력 융합 국가산단에 대해서도 "모든 절차가 끝나고 중앙도시계획 심의만 남아 있는 상태"라며 조속한 추진을 요청했고 남해안권 발전과 관련해서는 "보존해야 될 곳은 확실하게 보존하고, 개발할 곳은 확실하게 개발하도록 해주는 게 중요하다"고 강조했다.

먼저 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국마사회 등 5개 핵심 타깃 공공기관의 경남 이전을 건의했다. 경남의 국가 전략산업과 연계해 산업 시너지를 높이고, 공공기관 이전의 지역 성장 효과를 확대할 수 있다는 점을 설명했다.

이어 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지가 개발제한구역 국가전략사업으로 선정될 수 있도록 정부 차원의 지원을 요청했다. 이를 통해 방위산업과 원자력산업을 연계한 국가 전략산업 육성과 지역 경제 활성화 기반을 마련한다는 계획이다.

박 지사는 영호남 상생 발전을 위한 제도적 기반 마련을 위해 남해안권 발전 특별법과 우주항공복합도시 건설 특별법 제정 필요성을 설명하고 정부의 관심과 협조를 요청했다. 남해안권의 체계적인 발전과 우주항공산업 육성을 위한 제도적 기반을 마련해 지역 간 협력과 국가 균형발전을 촉진할 수 있도록 지원을 건의했다.

특히 우주항공복합도시 특별법과 관련해서는 정부가 부담을 느끼는 일부 조항은 합리적으로 조정해서라도 법안이 조속히 제정될 수 있도록 협조해 달라는 뜻을 전달했다.

이에 김이탁 국토교통부 제1차관은 경남이 건의한 주요 현안의 취지와 필요성에 대해 공감하고 지역 발전과 균형발전을 위한 정책 추진 과정에서 지방자치단체와 지속적으로 소통해 나가겠다는 뜻을 밝혔다. 현안 사업 추진 과정에서 관계기관과 협의하고 필요한 사항을 검토해 나가겠다고 말했다.

도는 앞으로도 핵심 공공기관 이전, 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성, 남해안권 및 우주항공 분야 제도 마련 등 주요 현안이 정부 정책에 반영될 수 있도록 중앙부처 및 국회와 지속적으로 협의해 나갈 계획이다.

news2349@newspim.com