경남교육청, '공보 유공' 교육감 표창 첫 선정…정확한 정책 전달 강화

조현우 주무관 남녀공학 전환 설명 자료

정책 소통 강화 위한 보도자료 제도 도입

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도교육청이 보도자료 잘 쓰는 사람을 따로 뽑아 표창했다. 정책 내용을 더 정확하고 쉽게 전달하는 데 보도자료의 역할을 키우겠다는 취지다.

권순기 경남도교육감(왼쪽)이 14일 본청 중회의실에서 '2026년 상반기 경남교육 공보 유공 교육감 표창' 수여식에서 조현우 학교지원과 주무관에게 표창장을 수여하고 있다.[사진=경남도교육청] 2026.09.14

도교육청은 14일 본청 중회의실에서 '2026년 상반기 경남교육 공보 유공 교육감 표창' 수여식을 열고 학교지원과 조현우 주무관에게 교육감 표창을 수여했다고 밝혔다.

공보 유공 교육감 표창은 올해 처음 마련된 제도로 도교육청 출입 기자들이 직접 보도자료의 공공성, 정보 제공 수준, 이해 용이성을 평가해 수상자를 정하는 방식으로 운영됐다.

첫 수상의 대상이 된 작품은 조 주무관이 작성한 '2026년 여고 학급 감소 뚜렷…경남교육청, 남녀공학 전환 본격 확대' 보도자료다. 이 자료는 여고 학급과 신입생 감소 현상을 학령인구 변화와 연계해 통계로 제시하고 남녀공학 전환 정책을 학교 선택권 확대, 통학 여건 개선, 양성평등 교육 강화라는 측면에서 구조적으로 설명해 높은 평가를 받았다.

출입 기자단은 해당 보도자료가 현안을 구체적 데이터로 뒷받침하고 정책 추진 배경과 기대 효과를 입체적으로 정리해 도민이 정책의 필요성과 방향을 쉽게 이해할 수 있도록 했다는 점을 들어 우수 사례로 꼽았다.

도교육청은 이번 수상작을 바탕으로 현안 발굴 방식과 통계 활용법, 정책 설명 구조 등을 전 부서에 공유할 계획이다. 보도자료를 단순한 홍보 문서가 아닌 도민과의 핵심 소통 수단으로 삼아 정책 정보를 체계적으로 제공하겠다는 방침이다.

조현우 주무관은 "정책을 처음 접하는 사람도 내용을 어렵지 않게 이해할 수 있도록 보도자료를 구성하는 데 중점을 뒀다"면서 "현장에서 나타나는 변화와 정책의 의미를 정확하게 전달해 도민이 교육 정책을 판단하는 데 필요한 정보를 제공하겠다"고 말했다.

권순기 교육감은 "좋은 정책을 기획하는 일과 함께 취지를 쉽게 알리는 작업이 중요하다"면서 "출입 기자들이 직접 우수작을 선정한 이번 표창을 계기로 전 직원이 도민 눈높이에 맞춘 소통을 강화하고 정책 정보를 보다 명료하게 전달해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

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