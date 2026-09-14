창원시, 지역사회보장협의체 역량 강화교육…취약계층 지원 방안 모색

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자살예방·성인지 교육

복지 인력 역량 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 복지 사각지대를 찾아 골목마다 뛰어다니는 현장 인력들이 성인지 감수성과 자살예방을 공부하기 위해 한자리에 모였다.

경남 창원시는 14일 시청 시민홀에서 읍면동 지역사회보장협의체 위원과 담당 공무원 200여 명을 대상으로 역량강화 교육을 실시했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장이 14일 시청 시민홀에서 55개 읍면동 지역사회보장협의체 위원과 담당공무원 200여 명을 대상으로 열린 역량강화 교육에서 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.09.14

이번 교육에는 관내 55개 읍면동 지역사회보장협의체 위원이 참여했다. 시는 위원들의 전문성을 높이고 현장에서의 역할을 분명히 하기 위해 교육을 마련했다.

교육 주제는 성인지 감수성과 자살예방으로 정했다. 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 보다 세밀하게 발굴하고 지원하기 위한 내용에 초점을 맞췄다.

성인지 교육은 한성희 창원여성살림공동체 대표가 맡았다. 한 대표는 '양성평등 렌즈로 찾고, 듣고, 연결하다'를 주제로 취약 가구를 바라보는 관점과 지원 방안에 대해 설명했다.

자살예방 교육은 창원정신건강복지센터 부설 자살예방센터 김휘진 팀장이 진행했다. 김 팀장은 인적 안전망을 활용한 자살예방과 중장년층을 대상으로 한 생명지킴이 활동 방안을 중심으로 강연했다.

강기윤 시장은 "읍면동 지역사회보장협의체는 주민과 가장 가까운 곳에서 지역의 어려움을 살피고 해법을 찾는 복지 동반자"라고 규정하며 "이번 교육이 현장에서 다양한 복지 문제를 발견하고 해결 방법을 함께 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

창원시 읍면동 지역사회보장협의체는 현재 55개 읍면동에 991명이 참여하고 있다. 위원들은 고독사 예방, 지역 자원 발굴 등 지역 복지 문제 해결을 위한 활동을 지속적으로 이어가고 있다.

news2349@newspim.com