안양시, 14일부터 '추석 명절 종합대책' 추진...종합상황실 가동

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14일부터 27일까지 14일간 행정·물가·교통·의료 등 9개 대책반 운영

연휴 기간 총 349명 비상근무...쓰레기 배출 24~26일 일시 자제 당부

24시간 재난안전상황실 운영 및 성묘객 주차·안전 관리 집중

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 시민들이 안전하고 편안한 추석 명절을 보낼 수 있도록 오는 14일부터 27일까지 14일간 '2026년 추석 명절 종합대책'을 추진하고 종합상황실을 가동한다고 14일 밝혔다.

시는 명절 기간 행정, 물가, 연료, 청소, 교통, 공원묘지 관리, 재난·재해, 보건의료, 상수도 등 9개 대책반을 구성해 생활 불편 및 안전사고 발생 시 신속히 대응할 비상근무 체계를 구축했다.

안양시청 전경사진. [사진=안양시]

특히 연휴가 집중되는 24일부터 27일까지 나흘간은 총 349명의 비상 근무반이 편성돼 하루 평균 88명이 상황 관리, 민원 처리, 유관기관 협조 체계 유지 등에 투입된다. 종합상황실은 본청과 양 구청의 근무 현황을 철저히 관리하고 긴급 상황 발생 시 전파 체계를 유지한다.

시는 물가 모니터요원 22명을 활용해 생필품과 전통시장 중점 관리 품목의 가격 동향을 점검하고 가격표시제 이행 여부를 확인해 부당한 가격 인상을 미리 예방한다. 또한 연휴 전 LPG·CNG 충전소와 다중이용시설의 가스 안전장치 작동 상태를 사전 점검한다.

청소대책반은 하루 평균 17명의 인력으로 공중화장실과 쓰레기 적환장을 관리한다. 시는 23일까지 재활용·음식물 쓰레기 배출이 가능하며 24일부터 26일까지는 쓰레기 배출을 자제하고 27일부터 정상 배출해 줄 것을 당부했다.

대중교통 비상근무 체계를 유지해 교통 불편에 대비하고 성묘객이 몰리는 청계·안산공원묘지는 사전 정비를 마치고 현장 주차 안내와 안전 관리에 나선다. 이 밖에도 24시간 재난안전상황실을 가동하는 한편 노숙인 보호 대책(일시 보호·급식·귀향 교통비 지원)을 추진한다.

연휴 기간 문을 여는 의료기관과 약국 정보는 시청 및 보건소 누리집에서 확인할 수 있으며 상수도 파열 및 단수에 대비해 비상급수차량과 긴급 복구업체가 24시간 대기한다.

안양시 관계자는 "시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 분야별 비상근무와 관계기관 협력 체계를 빈틈없이 운영하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com