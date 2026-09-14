골프존, 거제 집중호우 침수피해 스크린골프매장 대상 복구 지원

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 14일 집중호우 침수 매장 지원을 밝혔다.
- 경남 거제와 경기·부산 피해 매장 복구를 돕는다.
- 부품·수리·교체·인건비를 전액 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=전국 사업주와 경영주 대상으로 매장 운영 지원 및 다양한 복지 혜택 제공해온 ㈜골프존(대표이사 박강수)이 집중호우 침수피해 매장 지원에 나선다.
골프존은 "지난 8월 경남 거제 지역에 발생한 집중호우로 인해 침수피해를 입은 골프존 시뮬레이터가 설치된 가맹, 비가맹 매장 등을 대상으로 피해 복구 지원에 나선다"고 14일 밝혔다.
골프존은 스크린골프 사업주와 상생 및 골프존의 나눔의 기업 가치를 실현하기 위해 이번 침수피해 복구 지원을 결정했다. 집중호우, 동파, 폭설 등 자연재해로 발생하는 매장 관련 피해는 AS 보증 대상이 아니지만, 골프존은 상생 차원에서 스크린골프 영업 매장에 대해 다양한 지원 서비스를 제공해왔다. 이번 침수피해 복구 지원 역시 그 일환으로 골프존 사업주의 영업 손실 부담을 최소화하고 빠른 시일 내 정상 영업이 가능하도록 지원에 나설 계획이다.
침수피해 복구 지원은 집중호우로 인해 재난지역으로 선포된 지역을 중심으로 침수 피해 규모가 큰 매장을 대상으로 진행된다. 골프존 시뮬레이터가 설치된 매장 등을 대상으로 피해 규모를 조사했으며 경남 거제부터 경기, 부산 지역의 매장들에 대해 지원을 나선다. 침수피해 복구 지원은 골프존이 공급한 장비를 포함해 복구에 발생하는 부품 수리비, 교체비, 인건비 등 복구 관련 비용을 전액 지원할 계획이다.
골프존 박강수 대표이사는 "지난 집중호우로 인해 피해를 입은 스크린골프장 사업주와 경영주분들이 빠르게 일상에 복귀하여 매장 운영을 할 수 있도록 매장 복구 지원에 힘을 보태기로 결정했다"라며 "골프존은 앞으로도 나눔의 기업 가치를 실현하기 위해 시장과의 상생에 앞장서고, 동반성장을 위한 선순환 체제를 마련하기 위해 매장 및 점주 대상의 다양한 복지 서비스를 꾸준히 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com