추미애 '생명안전 경기도' 선포...2030년까지 자살률 20% 감소 목표

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14일 자살예방의 날 기념행서 '생명안전 100·10·1' 민선9기 비전 발표

2024년 도내 자살사망자 3829명..."개인 책임 아닌 행정과 공동체의 책무"

보건·복지·일자리 융합 능동적 생명안전망 구축 및 10대 핵심과제 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 조성하겠다며 민선 9기 생명안전 비전을 공식 선포했다.

추미애 경기도지사는 14일 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 조성하겠다며 민선 9기 생명안전 비전을 공식 선포했다. [사진=경기도]

추미애 지사는 14일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에 참석해 '생명안전 100·10·1(백십일)' 비전을 제시하고, 2024년 기준 인구 10만 명당 28.2명인 경기도 자살사망자 수를 2030년까지 22.6명으로 20% 낮추겠다는 목표를 밝혔다.

추 지사는 이날 "2024년 경기도에서 무려 3,829명의 도민이 스스로 생을 마감했고 10대 자살률은 8.3명으로 통계 작성 이래 최고치를 기록했다"며 "힘들 때 마음 놓고 기대어도 되는 사회를 만드는 것이 공동체의 역할이자 행정의 책임"이라고 말했다.

추미애 경기도지사는 14일 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 조성하겠다며 민선 9기 생명안전 비전을 공식 선포했다. [사진=경기도]

이어 추 지사는 "자살 예방은 단순히 죽음을 막는 정책이 아니라 그 사람이 다시 살아갈 이유를 찾을 때까지 삶을 지탱하는 복지·교육·노동 등 종합 정책이어야 한다"며 "위험 신호를 조기에 포착하고 24시간 상담, 응급대응, 치료, 복지·일자리 지원까지 신속하게 연결하는 시스템을 구축하겠다"고 강조했다.

경기도가 제시한 '생명안전 100·10·1'은 ▲100% 생명안전망 구축▲10대 생명안전 과제 집중관리▲단 1명도 놓치지 않는 원스톱 생명안전을 핵심 내용으로 담고 있다.

추미애 경기도지사는 14일 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 조성하겠다며 민선 9기 생명안전 비전을 공식 선포했다. [사진=경기도]

주요 10대 과제로는 ▲지역사회 생명위기 조기발견체계▲아동·청소년·청년 조기개입 강화▲중장년·노인 위기군 선제발굴▲생활현장 생명지킴이 확대▲24시간 생명안전 대응체계▲자살시도자 즉시연계 시스템▲31개 시군 생명안전망 표준화▲고위험군 지속관리▲자살유가족 회복지원▲지역사회 고립예방 프로젝트 등이 추진된다.

이날 행사에는 추미애 지사를 비롯해 김동규 경기도의회 보건복지위원장, 백종우 국민생명안전위원회 부위원장, 31개 시군 자살예방관, 경찰·소방, 종교계, 유족 대표 등 350여 명이 참석했다.

추미애 경기도지사는 14일 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 조성하겠다며 민선 9기 생명안전 비전을 공식 선포했다. [사진=경기도]

비전 선포식 이후에는 유공자 표창과 함께 현장 중심의 정책 실행방안을 논의하는 '경기도 자살예방 정책포럼'이 이어졌다.

1141world@newspim.com