경기도의회 국힘 '재정건전성 여·야·정 협치' 제안..."도 재정에 여야 없어"

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'경기도 재정건전화 정책토론회' 개최 및 정례적 재정정책 협의체 구성 제구

"정쟁 지양하고 세입 추계·세출 구조조정 등 투명한 제도적 대안 마련해야"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 국민의힘 '건전재정 혁신추진단'이 심각해지는 경기도의 재정 위기 극복을 위해 여·야·정과 집행부가 함께하는 '재정건전성 협치'를 공식 제안했다.

여야정 재정협치 기자회견. [사진=경기도의회 국민의힘]

혁신추진단 단장을 맡고 있는 국민의힘 윤종영 의원은 14일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지금 경기도가 마주한 재정 위기는 어느 한 정당이나 개인의 책임을 따질 문제가 아니다"며 "소모적인 책임 공방을 멈추고 혈세를 투명하고 책임 있게 운용할 실질적인 해법을 찾아내야 할 때"라고 강조했다.

윤 의원은 "건전한 재정은 복지의 지속가능성을 확보하고 미래 세대의 부담을 줄이며 예기치 못한 위기에 대응하기 위한 필수 토대"라며 "도민의 세금을 관리하는 책무에는 여야가 따로 없다"고 단언했다.

이날 국민의힘 혁신추진단은 경기도 재정 정상화를 위한 3대 공동 대응 방안을 제안했다. 우선 국민의힘과 더불어민주당, 경기도 집행부가 모두 참여하는 '경기도 재정건전화 정책토론회' 개최를 요청했다.

도의 세입 추계, 세출 구조조정, 기금 운용, 채무 관리 등 재정 운용 전반을 공개 테이블에 올려놓고 다각도의 제도 개선 방안을 논의하자는 취지다.

이어 일회성 논의에 그치지 않도록 여·야·정이 참여하는 '정례적 재정정책 협의체'를 구성해 운영할 것을 제안했다. 정기적인 상황 공유를 통해 재정 위험 요인을 조기에 진단함으로써 의회의 예산 심사와 집행부의 예산 집행을 안정적으로 이끌겠다는 구상이다.

여야정 재정협치 기자회견. [사진=경기도의회 국민의힘]

끝으로 정치적 셈법에 따른 대립을 지양하고 의회 상임위원회 차원의 숙의와 토론을 통해 합리적인 대안을 정립해 나갈 것을 촉구했다.

윤종영 단장은 "국민의힘은 경기도의 재정 위기를 정치적으로 이용할 생각이 전혀 없다"며 "더불어민주당과 경기도 집행부는 서로의 입장만 고집하지 말고 한자리에 모여 경기도 재정 위기를 함께 극복해 나가길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com