축구 국대 '모레노 1기' 명단 30명 발표...정승원 발탁, 이승우는 빠져

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모레노 임시감독 취임식 이어 기자회견

김민수·박태준·김건희 대표팀 최초 발탁

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '모레노호 1기'가 출항했다.

FC서울의 주축인 미드필더 정승원과 골키퍼 구성윤을 비롯한 K리거들이 대거 12명이 합류했다. 이승우는 또다시 승선에 실패했다. 스코틀랜드 명문 레인저스에서 활약 중인 김민수가 깜짝 발탁됐고 손흥민, 김민재, 이강인은 예상대로 대표팀에 포함됐다.

대한축구협회는 14일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 임시감독의 공식 취임식과 기자회견을 열고 9·10월 A매치에 나설 30명의 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 모레노 임시감독이 13일 자신을 보좌할 외국인 코칭스태프 5명과 함께 입국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

모레노 감독이 대표팀 지휘봉을 잡은 뒤 처음 발표하는 명단이다. 지난 1일 선임된 모레노 감독은 13일 입국해 선수와 한국 축구에 대한 분석을 진행한 뒤 이날 첫 구상을 공개했다.

가장 눈에 띄는 이름은 김민수다. 올 시즌 레인저스로 이적한 김민수는 스코틀랜드 무대에서 출전 기회를 늘리며 차세대 2선 자원으로 주목받고 있다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에서는 제외됐지만 성인대표팀의 부름을 받았다. 박태준(김천 상무)과 김건희(인천 유나이티드)도 처음 A대표팀에 발탁됐다. 세 선수 모두 모레노 감독 체제에서 새로운 경쟁 구도를 만들 수 있는 자원이다.

주장 손흥민(LAFC)을 비롯해 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨)가 모두 이름을 올렸다. 황인범, 이재성, 황희찬, 백승호 등 기존 핵심 자원도 포함됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 국가대표팀 9∼10월 A매치 명단. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

공격진은 손흥민, 이동경, 오현규, 조규성, 오세훈으로 구성됐다. 미드필더에는 박진섭, 김봉수, 황인범, 이재성, 박태준, 백승호, 이강인, 정승원, 김민수, 송민규, 황희찬이 이름을 올렸다. 수비진은 설영우, 최준, 김태현, 이한범, 조위제, 김건희, 김민재, 조현택, 이태석이 뽑혔다. 골키퍼는 조현우, 김승규, 송범근, 구성윤이다.

오랜만에 대표팀에 복귀한 선수들도 있다. 조현택, 김봉수, 송민규 등이 다시 태극마크를 달게 됐다. 반면 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 포함된 이기혁(강원FC), 양현준(셀틱) 등은 이번 명단에서 제외됐다.

모레노호는 9월부터 강한 상대들과 연이어 맞붙는다. 24일 수원에서 에콰도르와 첫 경기를 치른다. 28일에는 서울에서 우루과이와 맞붙는다. 10월 2일 울산에서 베네수엘라를 상대하고 6일 용인에서 우즈베키스탄과 대결한다.

◆9∼10월 A매치 축구대표팀 명단(30명)

▲ GK= 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북) 구성윤(서울)

▲ DF= 설영우(아우크스부르크) 최준(서울) 김태현(전북) 이한범(브루게) 조위제(전북) 김건희(인천) 김민재(뮌헨) 김태현(가시마 앤틀러스) 조현택(울산) 이태석(아우스트리아 빈)

▲ MF= 박진섭(저장) 김봉수(대전) 황인범(포르투) 이재성(마인츠) 박태준(김천) 백승호(버밍엄) 이강인(아틀레티코 마드리드) 정승원(서울) 김민수(레인저스) 송민규(나시오날) 황희찬(샬케)

▲ FW= 손흥민(LAFC) 이동경(울산) 오현규(베식타시) 조규성(미트윌란) 오세훈(시미즈)

psoq1337@newspim.com