'모레노호 1기' 14일 발표...이승우·정승원 깜짝 발탁될까

AI 핵심 요약beta
- 모레노 임시감독이 14일 대표팀 첫 명단을 발표했다.
- 손흥민·이강인 등 해외파는 포함될 전망이다.
- K리그 이승우·정승원 등 새 얼굴 발탁이 주목된다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 축구 대표팀의 새 출발을 이끌 '모레노호 1기'가 14일 베일을 벗는다. 기존 주축 멤버들의 승선이 유력한 가운데 K리그에서 맹활약 중인 새로운 얼굴들이 깜짝 발탁될지 관심이 쏠린다.
로베르토 모레노 임시 감독은 14일 오후 2시 충남 천안 코리아풋볼파크에서 기자회견을 열고 9월과 10월 A매치 4연전에 나설 국가대표 명단을 발표한다. 전날 인천국제공항을 통해 입국한 모레노 감독은 사상 첫 스페인 출신 대표팀 사령탑으로 오는 11월까지 지휘봉을 잡는다. 모레노호는 오는 24일 에콰도르전을 시작으로 우루과이(9월 28일), 베네수엘라(10월 2일), 우즈베키스탄(10월 6일)과 차례로 평가전을 치른다.
첫 명단 발표를 앞두고 가장 큰 관심사는 공격진의 변화와 새 얼굴의 등장이다. 주장 손흥민(LA FC)을 비롯해 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC 포르투) 등 기존 해외파 핵심 자원들은 무난히 이름을 올릴 전망이다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 일정과 겹치면서 배준호(스토크 시티), 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티), 이기혁(강원 FC) 등 연령별 대표팀 차출 자원들의 공백이 발생했다. 이에 따라 K리그1 무대를 누비는 자원들이 대안으로 떠올랐다.
가장 강력한 후보는 이승우(전북 현대)와 정승원(FC 서울)이다. 이승우는 올 시즌 8골 3도움을 기록하며 '게임 체인저'로서의 면모를 유감없이 발휘하고 있다. 서울의 선두 질주를 이끄는 정승원 역시 8골 5도움으로 매 경기 눈부신 활약을 펼치고 있다. 8골 8도움을 올린 김대원(강원 FC)과 독일 무대에서 득점 포를 가동한 장신 공격수 이호재(다름슈타트)도 유력한 발탁 후보로 꼽힌다.
모레노 감독은 입국 전부터 한국 축구와 선수 분석에 공을 들였다. 포지션별 4배수 명단을 작성하며 면밀한 검토를 마쳤다. 아시안컵 지휘권이 걸린 6차례의 A매치 시험대에서 모레노 감독이 어떤 밑그림을 그려낼지 축구 팬들의 이목이 천안으로 쏠리고 있다.
psoq1337@newspim.com