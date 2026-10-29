현대차그룹, '9조 투자' 새만금 AI 밸리 속도…태양광 법인 설립

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 29일 새만금 AI 밸리 사업 추진 현황을 설명했다.
- 현대차그룹은 전담 조직과 태양광 특수목적법인을 설립했다.
- 현대차그룹은 새만금에 9조원을 투자해 미래 산업 거점을 조성한다.
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장재훈 "재생에너지·AI·로봇·수소 미래 산업 거점 구축"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 9조원 규모의 새만금 AI 밸리 구축을 위한 사업 추진 체계를 갖추며 후속 절차에 속도를 내고 있다. 전담 조직과 태양광 사업 법인을 설립하고, 정부와 인허가·인프라 지원 방안을 협의하며 투자 계획을 구체화하고 있다.
29일 현대차그룹에 따르면 장재훈 부회장은 이날 새만금에너지융복합단지 종합지원센터에서 열린 더불어민주당 메가성장특위 주관 '전북 새만금 현장 간담회'에 참석해 사업 진행 상황과 지원 과제를 설명했다.
현대차그룹은 지난 2월 투자 계획 발표 이후 사업 전담 조직을 신설하고 AI·로봇·수소 분야별 추진 체계를 정비했다. 정부 주도 '새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF)'에도 참여해 인허가와 정책 지원, 인프라 조성 방안을 논의해 왔다.
지난 9월에는 AI 밸리의 대규모 에너지 공급을 담당할 태양광 특수목적법인(SPC)을 설립했다. AI 데이터센터와 로봇·수소 산업을 연계하는 사업 구상에 맞춰 에너지 공급 사업의 추진 주체를 마련한 것이다.
새만금 AI 밸리는 재생에너지와 AI 데이터센터, 로봇, 수소 산업을 한곳에 모아 미래 산업 생태계를 조성하는 프로젝트다. 현대차그룹은 새만금 지역 112만4000㎡, 약 34만평 부지에 약 9조원을 투자할 계획이다.
분야별로는 AI 데이터센터에 5조8000억원을 투입하고 태양광 발전시설에 1조3000억원, 수전해 플랜트에 1조원을 투자한다. 로봇 제조·부품 클러스터와 AI 수소 시티에는 각각 4000억원을 배정했다. 이를 통해 로봇·AI·에너지 솔루션 중심의 미래기술 기업으로 전환한다는 구상이다.
지역 인재 양성도 병행한다. 현대차그룹은 피지컬 AI 확산에 필요한 인력을 확보하기 위해 전북대와 계약학과 설치를 협의하고 있다. 전북도교육청 등과는 마이스터고·특성화고 교육 프로그램 전환 방안을 논의 중이다.
장 부회장은 "현대차그룹은 9조원의 새만금 투자를 발표한 이후 계획한 사업들을 차질 없이 추진하고 있다"며 "새만금을 재생에너지와 AI데이터센터, 로봇, 수소 산업이 함께 성장하는 대한민국의 미래 산업 거점으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
이어 "정부와 국회의 관심과 지원이 뒷받침된다면, 더 많은 기업의 투자가 새만금으로 모여들고, 새로운 일자리와 산업 생태계 조성으로 이어져, 대한민국의 미래 산업 경쟁력을 높이는 성과로 연결될 수 있다"고 말했다.
이날 간담회에는 장 부회장과 이한우 현대건설 대표이사를 비롯해 국회·정부·지방자치단체 관계자들이 참석했다. 메가성장특위는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 3대 프로젝트와 국가균형발전을 위한 정책 지원 방안을 논의하는 당내 특별위원회다.
chanw@newspim.com