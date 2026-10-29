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ECB, 기준금리 2.5%로 동결…고유가에 인플레 위험 경고

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  • ECB는 29일 물가 상승에도 예금금리를 2.50%로 동결했다
  • 중동 전쟁에 따른 에너지값 급등으로 유로존 물가가 3.8%로 치솟았다
  • 프랑스 국채시장 불안 속 시장은 12월 추가 인상 가능성을 주목했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유로존 물가 3년 만에 최고…에너지 가격 급등에 인플레 경계
프랑스 국채시장 불안도 부담…추가 금리 인상에 신중한 ECB

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 유럽중앙은행(ECB)이 유로존의 물가 상승률이 3년 만에 최고 수준으로 치솟았음에도 기준금리를 동결했다. 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 인플레이션 압력이 커지고 있지만, 프랑스를 중심으로 유럽 채권시장의 불안이 확산하면서 추가 금리 인상에 신중한 태도를 보인 것으로 풀이된다.

다만 ECB가 물가 상승 위험을 경고하면서 시장에서는 오는 12월 금리 인상 가능성에 무게를 두고 있다.

29일(현지시간) ECB는 통화정책회의를 열고 주요 정책금리인 예금금리를 연 2.50%로 유지하기로 결정했다. 지난 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상한 이후 이번에는 추가 인상을 보류한 것이다.

유럽중앙은행. [사진=블룸버그 뉴스핌]

 유로존 물가 3년 만에 최고…에너지 가격 급등에 인플레 경계

ECB는 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등이 인플레이션에 고착화되는 것을 막기 위해 올해 두 차례 기준금리를 인상했다. 다만 에너지 가격 상승이 임금과 다른 상품·서비스 가격으로 확산하는 이른바 '2차 파급 효과'가 뚜렷하게 나타나지 않은 만큼 추가 인상을 서두르지 않겠다는 입장을 유지해 왔다.

그러나 최근 유로존의 물가 상승 압력은 다시 커지고 있다. 유로존 21개국의 9월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.8%로, 2023년 9월 이후 3년 만에 최고 수준을 기록했다. 특히 중동 지역의 군사적 긴장으로 국제유가와 천연가스 가격이 급등하면서 에너지 물가 상승률은 18.8%에 달했다.

ECB는 이날 성명에서 "에너지 가격이 계속 상승하면서 인플레이션 전망에는 상방 위험을, 경제 성장 전망에는 하방 위험을 초래하고 있다"고 밝혔다.

이어 "기조적인 인플레이션은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 임금도 물가 상승에 유의미하게 반응하지 않고 있다"고 평가했다.

다만 "에너지 충격의 규모가 커지고 지속 기간도 길어지면서 인플레이션을 높이고 경제 성장을 약화시킬 가능성이 크다"고 경고했다.

ECB는 물가 상승률이 목표치인 2%의 두 배에 가까운 상황에서 추가 긴축 필요성을 검토하고 있지만, 동시에 금융 여건 악화가 경기침체로 이어질 가능성도 경계하고 있다.

 프랑스 국채시장 불안도 부담…추가 금리 인상에 신중한 ECB

특히 프랑스의 재정 불안으로 유럽 채권시장의 변동성이 커지고 있다는 점이 ECB의 통화정책 결정을 더욱 어렵게 만들고 있다.

프랑스에서는 올해 선거 이후 국가채무 증가와 불확실한 재정 전망에 대한 우려가 확산하면서 국채 금리가 급등했다. 일부 좌파 정치세력에서 ECB가 보유한 프랑스 국채의 채무를 탕감해야 한다는 주장이 제기된 점도 투자자들의 불안을 키웠다.

이날 장중 프랑스 10년 만기 국채 금리는 독일 국채보다 약 155bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래되고 있다. 프랑스가 독일보다 1.55%포인트 높은 금리를 지급해야 자금을 조달할 수 있다는 의미로, 수십 년 만에 가장 큰 금리 격차다.

프랑스의 국채 조달 비용도 약 25년 만에 가장 높은 수준으로 상승했다.

이처럼 시장금리가 급등하면 ECB가 기준금리를 추가로 올리지 않더라도 금융 여건이 긴축되는 효과가 나타난다. 그러나 국채 금리 상승이 지나치게 빠르게 진행될 경우 금융시장 불안과 경기 둔화로 이어질 위험도 있다.

ECB는 "지난 정책위원회 회의 이후 금융 여건이 긴축됐으며, 이는 인플레이션과 경제 성장에 부담을 줄 가능성이 있다"고 밝혔다.

시장에서는 프랑스 국채 금리가 추가로 급등할 경우 ECB가 금융시장 안정을 위해 대응에 나설 가능성도 거론되고 있다.

우선 ECB는 과거 대규모 자산매입 프로그램을 통해 매입한 채권의 만기 상환금을 유연하게 재투자하는 방식을 활용할 수 있다.

금융시장 불안이 더욱 심화할 경우에는 지금까지 한 번도 사용하지 않은 전달경로보호기구(TPI·Transmission Protection Instrument)를 가동할 가능성도 있다.

TPI는 특정 회원국의 국채 금리가 경제 기초여건으로 설명하기 어려울 정도로 급등해 유로존 전반의 통화정책 전달을 방해할 경우 ECB가 해당 국가의 채권을 매입할 수 있도록 설계된 제도다.

다만 이러한 조치는 국채시장의 불안이 정당하지 않은 시장 압력에서 비롯됐다고 판단될 때 검토될 수 있다.

ECB가 물가 안정을 위해 긴축 기조를 유지해야 하는 동시에 금융시장 불안을 억제해야 하는 어려운 상황에 놓이면서 향후 금리 인상 폭은 제한적일 것이라는 전망이 나온다.

로이터통신이 실시한 설문조사에서 경제학자 대다수는 ECB가 이번 긴축 주기를 마무리하기 전 기준금리를 한두 차례 추가 인상할 것으로 예상했다.

이날 통화정책 결정은 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 조기 사임을 발표한 지 불과 몇 시간 만에 나왔다.

라가르드 총재는 이날 성명을 통해 내년 2월 7일 총재직에서 물러나겠다고 밝혔다. 당초 임기는 2027년 10월까지였지만 약 9개월 앞당겨 퇴임하기로 한 것이다.

로이터통신은 이달 세계경제포럼(WEF)이 이르면 11월 라가르드 총재를 차기 의장으로 임명할 수 있다고 보도했다.

라가르드 총재의 조기 사임으로 ECB 지도부의 인사 개편도 본격화할 전망이다. 필립 레인 수석 이코노미스트와 이자벨 슈나벨 집행이사도 내년 임기 만료를 앞두고 있다.

시장에서는 이날 예정된 라가르드 총재의 기자회견에 주목하고 있다. 특히 프랑스의 국채 금리가 추가로 급등할 경우 ECB가 어떤 대응에 나설지, 오는 12월 기준금리 인상 가능성에 대해 어떤 신호를 보낼지가 주요 관심사다.

koinwon@newspim.com

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은행 고정형 주담대 금리 첫 5% 돌파 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 통계 작성 이후 처음으로 5%를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 전체 주담대 금리도 5개월 연속 상승했다. 한국은행이 29일 발표한 '2026년 9월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.57%로 전월보다 0.17%포인트(p) 상승했다. 가계대출과 기업대출 금리가 모두 오른 영향이다. [자료=한국은행] 가계대출 금리는 연 4.96%로 전월보다 0.20%p 올랐다. 주담대 금리는 연 4.88%로 0.22%p 상승하며 지난 5월 이후 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출은 연 6.49%로 0.16%p, 전세자금대출은 연 4.57%로 0.22%p 각각 상승했다. 주담대 금리를 유형별로 보면 고정형은 연 5.11%로 전월보다 0.23%p 올랐다. 지난해 10월 이후 12개월 연속 상승한 것으로, 한은이 고정형과 변동형 금리를 구분해 통계를 작성하기 시작한 2013년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 변동형 금리도 연 4.76%로 0.23%p 상승하며 4개월 연속 올랐다. 김성준 한국은행 금융통계팀장은 "고정형 주담대 금리가 5%를 상회한 것은 2013년 1월 통계 편제 이후 처음"이라며 "국내외 시장금리가 오르면서 지표금리인 은행채 금리가 상승한 것이 가장 큰 요인"이라고 말했다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 은행채 5년물 금리는 154bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 같은 기간 일반 고정형 주담대 금리는 146bp 올랐다. 올해 7월까지 보금자리론 금리가 다섯 차례에 걸쳐 총 125bp 인상된 점도 고정형 주담대 금리 상승에 영향을 미쳤다. 주담대 고정금리 비중은 오히려 줄었다. 신규취급액 기준 주담대 고정금리 비중은 34.2%로 전월보다 1.1%p 하락했다. 반면 전체 가계대출의 고정금리 비중은 24.0%로 0.5%p 상승하며 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 가계대출 금리 상승에는 8월 기준금리 인상 이후 시장금리 움직임이 반영됐다. 지난달 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.17%로 전월보다 0.20%p 올랐고 은행채(AAA) 5년물 금리도 4.35%에서 4.53%로 상승했다. 김 팀장은 "8월 27일 기준금리 인상 이후 9월에는 CD와 은행채 등 장단기 시장금리가 대체로 20bp 안팎 상승했다"며 "가산금리 조정이나 가계대출 관리 강화도 영향을 미칠 수 있지만 9월 대출금리 상승에는 시장금리 상승이 가장 크게 작용한 것으로 판단한다"고 말했다. 기업대출 금리는 연 4.49%로 전월보다 0.19%p 상승했다. 대기업대출 금리는 4.37%로 0.16%p, 중소기업대출 금리는 4.63%로 0.25%p 각각 올랐다. 중소기업대출은 CD와 은행채 6개월물 등 지표금리 상승이 반영된 반면 대기업대출은 일부 은행의 저금리 대출 취급이 늘면서 상승폭이 상대적으로 작았다. 저축성수신금리는 연 3.45%로 전월보다 0.24%p 상승했다. 순수저축성예금 금리는 3.39%로 0.25%p, 시장형금융상품 금리는 3.69%로 0.16%p 각각 올랐다. 대출금리보다 수신금리가 더 큰 폭으로 오르면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.12%p로 전월보다 0.07%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.21%p로 0.01%p 확대됐다. 비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 저축은행을 제외하고 모두 상승했다. 기관별로는 ▲저축은행(3.81%) ▲신용협동조합(3.69%) ▲상호금융(3.44%) ▲새마을금고(3.62%)로 집계됐다. 일반대출 금리는 ▲저축은행(9.80%) ▲신협(5.25%) ▲상호금융(5.09%) ▲새마을금고(4.97%)로 나타났다. eoyn2@newspim.com 2026-10-29 12:00
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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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