[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 30일

AI 핵심 요약beta
- 29일 국회의장이 호주대사 접견과 공학인의 날 행사에 참석했다
- 국회는 운영위·정보위 국정감사와 예결위 전체회의를 진행했다
- 여야는 가상자산 과세·복지·지역재정 관련 세미나를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 제프 로빈슨 주한호주대사 접견 / 의장집무실
15:00 제1회 공학인의 날 기념행사 / 의원회관 제1소회의실
◆상임위원회
10:00 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 본관 319호
10:00 정보위원회 국정감사 / 경기 과천 국방방첩본부
14:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
◆의원실 세미나
09:30 민병덕 의원실, 2027 '가상자산' 과세 유예, 시행시기는? / 의원회관 제2간담회의실
09:30 윤상현 의원실, 가상자산 과세 유예, 청년들이 요구한다 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 백선희 의원실 등, 「위기아동·청년법」 시행 이후, 무엇이 달라졌는가 / 의원회관 제2세미나실
13:00 문금주 의원실 등, 대한민국 목재산업 미래비전 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 백선희 의원실 등, 대전환시대, 사회복지 교육과 자격제도 재설계 방안 / 의원회관 제2세미나실
14:00 김준혁 의원실 등, 동물복지의 미래, 시민에게 묻다 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김용태 의원실 등, 정·산·학 협력 프로젝트 중간 성과보고회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김예지 의원실 등, 제18회 장애인직업재활의 날 기념식 / 국회도서관 대강당
14:00 이광재 의원실 등, 지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 정춘생 의원, [법안 발의 기자회견]
09:40 윤종오 의원, [엘리엇 사태 박근혜·이재용 구상권 청구 국가배상법 발의 기자회견]
11:00 김원이 의원, [국립의과대학 신설 긴급 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [형사소송법 일부개정법률안 발의 기자회견]
15:20 한기호 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 박정희 前 대통령 생가 방문 / 경북 구미시 박정희로 107
11:00 농촌 벼 수확 봉사활동 및 농민과의 대화 / 경북 구미시 무을면 오가리 492
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 국회 본관 319호
10:00 정보위원회 국정감사 / 국방방첩본부
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
*김준형 원내대표
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 본청 319호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
10:00 국회운영위원회 국정감사 / 국회 본청 319호
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