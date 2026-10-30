[오늘의 정치일정] 10월 30일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 29일 위촉·임명장 수여식을 진행했다.
- 외교부 장관은 미국에서 G20 외교장관회의에 참석했다.
- 여야 지도부는 최고위원회의와 국정감사 일정에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
11:00 위촉(임명)장 수여식
<외교부>
-장관
미국 출장(G20 외교장관회의)
-1차관
통상업무
-2차관
09:30 제10차 한-몽골 공동위원회
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
09:30 한반도개발협력연구원 ｢2026 한반도 평화관광 전문가 심포지엄｣ 축사
<국방부>
-장관
제13차 아세안 확대 국방장관회의 참가
-차관
14:50 국방AI 활용 아이디어 챔피언십
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표>
10:00 박정희 前 대통령 생가 방문 (경북 구미시 박정희로 107)
11:00 농촌 벼 수확 봉사활동 및 농민과의 대화 (경북 구미시 무을면 오가리 492)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 2026년도 국정감사 - 국회운영위원회 (국회 본관 319호)
10:00 2026년도 국정감사 - 정보위원회 (국방방첩본부)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
10:00 국회운영위원회 국정감사 (국회운영위원회 전체회의실 / 국회 본청 319호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
-김준형 원내대표
10:00 국회운영위원회 국정감사 (본청 319호)