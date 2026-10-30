NYT "젠슨 황과 가까운 여성, 中 정보기관에 정보 전달"

AI 핵심 요약beta
- 미국 당국은 29일 앨리스 황이 중국에 정보를 넘겼다고 판단했다
- 앨리스 황은 엔비디아 첨단 칩의 중국 반출을 도운 혐의를 받았다
- 트럼프 대통령은 관련 첩보를 보고받고도 조치하지 않은 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"트럼프, 1년 전 보고 받고도 묵인"
엔비디아 "통상적 고객 접촉"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 가까운 중국인 여성이 중국 정보기관에 정보를 넘겨온 것으로 미국 당국이 결론 내렸다고 뉴욕타임스(NYT)가 29일(현지시간) 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이를 보고받고도 아무 조치를 하지 않은 것으로 알려졌다.
NYT는 기밀 정보에 접근한 익명의 소식통들을 인용해 싱가포르 기반 데이터센터 기업 메가스피드의 고위 임원 앨리스 황(중국명 황러)이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩을 중국에 빼돌리는 것을 돕고, 중국 정보 자산으로 베이징에 정보를 전달해온 것으로 미국 당국이 판단했다고 전했다.
당국은 앨리스 황을 감시하던 중 그가 젠슨 황 CEO와 가까운 관계를 맺어온 사실을 포착했다. 성이 같지만 두 사람은 가족 관계가 아니다. NYT에 따르면 두 사람은 2024년 6월 타이베이의 한 바에서 다른 AI 임원들과 어울렸고, 이듬해 5월에도 사업 만찬 후 함께 있는 모습이 목격됐다.
신문에 따르면 트럼프 대통령은 약 1년 전 이 첩보를 보고받았다. 다만 엔비디아 칩 판매가 경제와 증시를 떠받치고 있어 이를 흔드는 것을 꺼렸고, 중국과의 무역 관계를 복잡하게 만들고 싶어 하지 않았다고 NYT는 전했다.
엔비디아는 의혹을 부인했다. 엔비디아의 존 리조 대변인은 "젠슨과 앨리스 황의 교류는 이상하거나 예상 밖의 일이 아니다"라며 "고객과의 만남은 CEO 업무의 일부이고, 젠슨은 매년 수천 명의 고객 임원과 대화한다"고 강조했다. 메가스피드 같은 고객은 "통상적 사업 정보를 받을 뿐 엔비디아의 민감한 영업 비밀이나 국가안보 관련 정보는 전혀 받지 않는다"고 했다.
주미 중국대사관의 류창 대변인은 미국이 중국에 대해 "근거 없는 비방"을 벌이고 있다고 반박했다.
mj72284@newspim.com