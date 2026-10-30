[오늘날씨] 추위 잠시 '주춤'…서울 한낮 18도

AI 핵심 요약beta
- 30일 기상청은 서울 낮 기온이 18도까지 오르며 추위가 누그러진다고 예보했다
- 전남·경남·제주는 새벽 비가 내린 뒤 전국이 대체로 맑아지겠다
- 미세먼지는 전국이 좋음에서 보통 수준으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 금요일인 30일은 서울 한낮 기온이 18도까지 오르는 등 추위가 잠시 누그러지겠다.
기상청에 따르면 이날 한반도는 북쪽을 지나는 기압골의 가장자리에 들다가 저녁부터 중국 남부 내륙에서 동진하는 고기압의 영향권에 들겠다.
전남과 경남, 제주도는 새벽에 비가 내리다 차차 그치겠고 이후로 전국은 대체로 맑거나 가끔 구름많겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 9도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 11도 ▲광주 10도 ▲대구 9도 ▲부산 13도 ▲울산 10도 ▲제주 16도다.
최고기온은 ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 20도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com