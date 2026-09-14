조규일 진주시장 "민선 9기 공약 사업 확정…2조 6720억 투입"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임기 내 완료사업 100건 목표

미래 100년 청사진…'제3의 기적'

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 부강 진주 시즌3를 향한 경남 진주시의 시계가 빨라졌다. 조규일 시장이 민선 9기 113개 공약과 2조 넘는 재원 계획을 공식화하며 진주의 '제3의 기적'을 겨냥한 미래 100년 청사진을 공개했다.

조 시장은 14일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민선 9기 공약으로 5대 추진 목표와 20개 시민과의 약속, 113개 사업을 확정했다"고 밝혔다.

공약 사업 가운데 임기 내 완료 사업은 100건, 임기 후 완료 사업은 13건이다. 총사업비는 2조 6720억 원으로 이 가운데 시비는 1조 4686억 원이다. 이미 투입된 4470억 원을 제외하면 앞으로 시비 1조 216억 원이 추가로 들어갈 것으로 시는 내다봤다.

민선 9기 공약은 '부강한 진주, 행복한 시민'을 시정 비전으로 삼고 공감·소통하는 열린 시정, 일자리가 풍부한 경제도시, 남강이 특별한 문화도시, 아이들이 행복한 교육도시, 골고루 잘사는 행복도시 등 5대 목표를 중심으로 추진한다.

조규일 경남 진주시장이 14일 오전 11시 시청 브리핑룸에서 민선 9기 공약 사업으로 5대 추진 목표와 20개 시민과의 약속, 113개 사업​ 확정과 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=진주시] 2026.09.14

분야별 공약은 열린 시정 20건, 경제도시 20건, 문화도시 23건, 교육도시 21건, 행복도시 29건으로 구성됐다.

생활 밀착형 주요 사업으로는 보훈가족 통합보훈회관 건립, 시민 복합생활체육시설 확충 등이 포함됐다. 진주 미래 성장동력 확보를 위한 사업도 담겨 우주항공산업 생태계 조성, 우주항공 소재·부품·장비 특화단지 지정, 수도권 공공기관 2차 이전 대응, 한국토지주택공사(LH) 분할·이전 반대 및 본사 진주 존치 등이 공약에 올랐다.

문화 분야에서는 남강변 다목적 문화센터 건립, 진양호 르네상스 추진, '월아산 숲속의 진주' 국가정원 지정, 국제정원예술박람회 개최, 국립현대미술관 진주관 유치 등이 계획됐다.

교육·청년 분야 공약으로는 동부시립도서관, 혁신도시 복합문화도서관, 공립 항공우주 분야 전문과학관 조성 등이 포함됐다. 대학생 기숙사 설립과 청년 월세 지원 확대를 통해 지역 청년과 미래세대 지원 기반을 강화한다는 방침이다.

균형발전과 도시 인프라 관련 사업도 추진한다. 서부경남 KTX 조기 개통, 여객자동차터미널 개발, 원도심 활성화, 도시재생사업 등을 통해 지역 간 불균형을 완화하고 도심 기능을 회복하겠다는 계획이다.

생활폐기물 처리 인프라 확충과 전기·수소차 보급, 신재생에너지 확대 등을 통해 지속 가능한 '그린 시티(Green City)' 조성도 공약에 포함됐다.

조 시장은 "민선 9기 공약 사업은 선거 과정에서 시민 여러분께서 들려주신 목소리를 다시 한 번 가슴 깊이 새기고 진주의 더 나은 미래를 만들어가기 위한 실천의 약속"이라고 강조했다. 이어 "민선 9기를 민선 7, 8기의 밑그림 위에 진주의 미래 100년을 채워가는 완성의 시간으로 삼아 시민의 힘으로 만들어가는 '제3의 기적'을 이루겠다"고 덧붙였다.

시는 앞으로 '공약이행평가단'을 구성해 공약 추진 과정을 점검하고 시민 의견을 수렴해 공약 이행 상황을 공개할 계획이다.

news2349@newspim.com