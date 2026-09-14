인천시, 추석 앞두고 소상공인에 경영안정자금 505억원 지원

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석 명절을 앞두고 자금난을 겪는 소상공인들에게 505억원 규모의 경영안정자금을 지원한다.

인천시는 오는 17일부터 '2026년 3단계 희망인천 소상공인 경영안정자금' 신청을 받는다고 14일 밝혔다.

지원 대상은 인천에 사업장을 둔 소기업과 소상공인으로 최근 홈플러스 폐점으로 피해를 입은 기업도 포함된다.

지원 규모는 업체당 최대 5000만원이며 1700여개 업체가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

시는 최초 1년간은 연 2%, 이후 2년간 연 1.5%의 이자를 지원하고 보증료율은 연 0.8%가 적용된다.

대출은 신한은행과 농협, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 카카오뱅크, 케이뱅크 등 7개 협약은행을 통해 받을 수 있다.

인천시청 청사 [사진=인천시]

신청은 오는 17일 부터 자금이 소진될 때까지 선착순으로 진행되며 인천신용보증재단 모바일 앱 '보증드림'을 통해 비대면으로 신청할 수 있다.

만 65세 이상 고령자와 장애인, 임산부 등은 인천신용보증재단 관할 지점에서 방문 접수도 가능하다.

다만 올해 인천시 경영안정자금을 이미 이용했거나 최근 3개월 이내 신용보증재단 보증을 받은 경우 등 일부는 지원에서 제외된다.

앞서 시는 올해 1단계로 1000억원, 2단계 1145억원 규모의 경영안정자금을 지원했다.

세부 사항은 인천신용보증재단 누리집을 참고하거나 고객센터 및 '보증드림'앱을 통해 확인할 수 있다

hjk01@newspim.com